จนท.ไปรษณีย์ไทยนำพวงมาลัยขอบคุณนายกฯ เคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้ แม้มีพายุแรง

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย ถือพวงมาลัยขอบคุณนายกฯ หลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้ จากโครงการหัวใจติดปีก แม้วันนั้นมีพายุแรง ด้าน “อนุทิน” ขอให้รักษาสุขภาพ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร (DE Digital Shield Forum) ครั้งที่ 1 โดยเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาจัดในงาน และเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทย นายอนุชา จันทร์พรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง 3 สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 3 ได้เข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้ พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกฯ นายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้น พร้อมกับสวมกอด
นายอนุชา ได้บอกกับนายกฯว่า ตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจ และได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทิน ที่ได้ทำการบินนำ เพื่อส่งมอบหัวใจให้ แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรงมาก แต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นบิน เพื่อนำหัวใจไปให้ตัวเอง จึงอยากจะมาขอบคุณนายอนุทิน ซึ่งตนเองก็หาโอกาสเจอนายกฯมานานแล้ว แต่ก็ได้มาเจอในงานนี้พอดี ขณะที่นายกฯได้โอบไหล่ พร้อมกล่าวว่า ขอให้รักษาสุขภาพ อย่าให้ป่วยอีก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับภารกิจ "หัวใจติดปีก" เป็นภารกิจจิตอาสาของ นายอนุทิน ที่ขับ หรือสนับสนุนเครื่องบินส่วนตัวพาทีมแพทย์ไปรับอวัยวะบริจาคจากต่างจังหวัดมาส่งให้ผู้ป่วยวิกฤตในกรุงเทพฯ ให้ทันเวลา โดยภารกิจนี้ เริ่มทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2557 ควบคู่ไปกับการทำงาน และการเมือง