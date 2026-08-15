"อนุทิน" เตือน ปชช.อย่าโลภ จนตกเหมือนเหยื่อสแกมเมอร์ ย้ำอีซี่มันนี่ไม่มีจริง โวสถิติลด 50% ตั้งแต่มาเป็นรัฐบาล

นายกฯ เตือนสติประชาชนอย่าโลภ โลกนี้อีซี่มันนี่ไม่มีจริง ระวังตกเป็นเหยื่อ call center - สแกมเมอร์ บอกรัฐบาลตั้งเป้าคดีโดนหลอกให้ได้มากที่สุด ลั่น ตั้งแต่เป็น รบ.มาสถิติลดลง 50%
เวลา 14.05 น. วันนี้ (15 ส.ค.69) ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลําโพง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน DIGITAL SHIELD ว่า งานนี้เป็นงานรณรงค์เราต้องกระจายข่าวสารในงานนี้ ไปให้ทั่วทุกรูปแบบ เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่า การหลอกลวงทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่ในเรื่องพื้นฐาน เช่นหากใครโทรมาขอให้โอนเงิน หรือใครโทรมาแจ้งว่าเราเป็นหนี้ แม้แต่บอกว่าญาติของเราเป็นหนี้และว่าเราไปทำผิดตรงนี้มาตรงนั้นมา ต้องจ่ายค่าปรับก็ขอให้พึงบอกกับตนเองก่อนว่า ไม่ต้องทำตามนั้น แม้ว่าเขาจะขู่อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดสามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และตำรวจกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะประสานงานกันเร่งจับตัวมิจฉาชีพเหล่านั้นมาดำเนินคดี
นายอนุทินย้ำว่า นี่คือการให้ข้อมูลที่ให้ได้มากที่สุด ให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าการที่ร่ำรวยข้ามคืนได้ผลตอบแทนเยอะๆ จากการโทรศัพท์ 1-2 สาย นั้นไม่มีจริงหรอกมีแต่เรื่องของการหลอกลวง ที่ทำให้เราเดือดร้อน
เมื่อถามว่าจากสถิติตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วจนมาถึงรัฐบาลชุดนี้ แก้ไขปัญหาคอลเซนเตอร์ลดลงไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ นายอนุทินกล่าวว่า ฝากดูจากสถิติที่ทำมาร่วมกับหลายภาคส่วนเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ก็เข้ามาร่วมด้วยนั้น เรื่องของอาชญากรรมเหล่านี้และเกี่ยวโยงกับพวกสแกมเมอร์ด้วย ในช่วง 6-7 เดือนนั้นลดลงมาเกิน 50% ก่อนจะชี้ไปยัง พลตำรวจโทจิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วบอกว่า วันนั้นผู้ช่วยผบ. ตร.และทาง ปปง. รายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม นั้นลดลงถึง 50% และสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี และไล่ตามยึดทรัพย์ ที่เป็นเงินสด ซึ่งบางทีกว่าจะไล่ตามก็อาจจะหายไปแล้ว หรือว่ากว่าจะเอามาคืนได้ เขาก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปฟอกหรือเอาที่เรายึดมาได้ไปขายทอดตลาดเสียก่อน มันก็เสียเวลา
เมื่อถามว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณคดีการหลอกลวงไว้อย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า ตั้งไว้สูงสุดแหละครับ ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อที่น่าตกใจคือหลายคน ที่เป็นเหยื่อบางคนเป็นข้าราชการ มีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอคอลเซ็นเตอร์ โทรมาครั้งเดียวมาหลอกให้ลงทุนแล้วบอกว่ามีผลตอบแทนสูง ก็โอนเงินไปหมดเลยเท่าที่มีอยู่ 4 ล้าน 5 ล้านบาท ที่เก็บมาทั้งชีวิตถ้าตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นหนี้เป็นสิน และเกษียณได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็อย่าโลภด้วย
"ในโลกนี้อีซี่มันนี่ไม่มีหรอกครับ ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ไปเชื่อเรายังหาเองยังหาไม่ได้ ไปเชื่อให้คนอื่นมาหาให้ ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มี" นายอนุทินกล่าว