นายกฯ เคาพสิทธิฝ่ายค้านยื่นซักฟอก เหน็บถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหน ยันถามอะไรมาตอบได้หมด ไม่ต้องเก็งข้อสอบ

“อนุทิน” เคารพสิทธิ์ ”เท้ง“ ยื่นซักฟอกหลังเปิดสภา เหน็บ ถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหน บอกไม่ต้องเก็งข้อสอบฝ่ายค้าน ยันถามอะไรมาตอบได้หมด มั่นใจเสียงรัฐบาลปึก-เป็นหนึ่งใจเดียว ไม่คิดเรื่องงูเห่า ย้ำคดีฮั้ว สว.ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่าจะมีการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาหน้าแน่นอนกังวลหรือไม่ โดยนายอนุทิน ย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า มันเป็นข่าวใหม่หรอ เราก็ทราบอยู่แล้วว่าในสมัยประชุมสภา ฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อสภาได้ปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรา 152 ซึ่งเป็นการอภิปรายแบบลงมติ และมาตรา 151 แบบไม่ลงมติ ดังนั้นเราต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ที่ผู้นำฝ่ายค้านต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำจะเอาผลงานที่ไหน
เมื่อถามว่า ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาล มีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทย และเราพูดคุยกันแทบจะทุกวันอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้เราก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่แล้ว และทุกคนก็ทราบว่าในการเปิดสมัยประชุมสภา วันที่ 25 ส.ค.นี้ เรามีร่าง พ.ร.บ.งบประมานรายจ่ายประจำปี 2570 และมีเรื่อง พ.ร.ก.เงินกู้ ที่จะต้องเข้าสภา นอกจากวาระการประชุมประจำแล้ว ถือเป็นหน้าที่ของ สส.ฝ่ายตรวจสอบ ที่จะดำเนินการอะไรก็ได้
เมื่อถามว่า มีการเก็งข้อสอบว่าอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำงานทุกวัน รัฐบาลทำงานทุกวัน รัฐมนตรีทำงานทุกวัน เพราะฉะนั้นใครถามอะไรมาก็ไม่ต้องเตรียมหรือเกร็ง เพราะคนที่ทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบใดๆก็ตาม เมื่อถูกซักถามเขาก็ต้องตอบได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอซักฟอก เหมือนที่ตนกำลังตอบผู้สื่อข่าวอยู่ตอนนี้ ถามอะไรมาก็ตอบได้หมด
เมื่อถามว่า นายกฯมั่นใจใช่หรือไม่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ รัฐบาลจะผ่านฉลุยอย่างแน่นอน นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมั่นใจว่าทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฏหมาย เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
เมื่อถามว่า นายณัฐพงษ์ระบุว่า จะมีเรื่องคดีฮั้ว สว.ด้วย มองว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เกี่ยวครับ รัฐบาลหรือพรรคการเมืองทุกพรรค ไม่น่าจะมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้น ในการได้มาของ สว. มันเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านมีการปล่อยข้อมูลในโลกโซเชียล มองเรื่องนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็อย่างนี้ไงโลกโซเชียลถึงต้องมีงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่า อย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลให้มาก ต้องคอยกลั่นกรอง พินิจ พิเคราะห์ พิจารณา
เมื่อถามว่า จะมีงูเห่าจากพรรคฝ่ายค้านมาโหวตให้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผมไม่ได้คิดตรงนั้น เสียงของรัฐบาลมีความเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน