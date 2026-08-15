"อนุทิน" ย้ำ ภท.ร่วมรัฐบาลกัน ทำไมจะเจอ "ทักษิณ-อิงค์" อีกไม่ได้ ยัน "มิตรแท้และศัตรูถาวร" ไม่สำคัญเท่ากับทำประโยชน์ให้ ปชช.

"อนุทิน" เผยตั้งแต่รู้จัก "ทักษิณ-อุ๊งอิงค์" ก็เจอกันตลอด ทำไมจะเจอกันอีกไม่ได้ และขณะนี้ "เพื่อไทย" ก็เป็นรัฐบาลเดียวกัน มองประโยค "มิตรแท้และศัตรูถาวร" ไม่สำคัญเท่ากับมุ่งทำประโยชน์ให้ ปชช. พร้อมตั้งเป้าอยู่ครบ 4 ปี โว นโยบาย "ไทยช่วยไทยพลัส" ได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 15 ส.ค. ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีไปร่วมงานศพ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีตรมช.มหาดไทย แล้วได้พบกับ นายทักษิณ ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง ว่าเราไปเจอกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่ไปเจอกันในบรรยากาศที่ชื่นมื่นสนุกสนาน พูดคุยพบปะกันแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกติ
เมื่อถามว่าจะมีโอกาสนัดพบกับนายทักษิณ ในโอกาสอื่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าตั้งแต่รู้จักนายทักษิณ นายสมชาย รวมถึงน.ส.แพทองธาร ก็เจอกันมาตลอด อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยกันไม่ได้ ยิ่งมาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้หากจะพบ
เมื่อถามว่าคำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ทางการเมืองยังใช้ได้อยู่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวร ถ้ามีเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญให้กับประเทศ เอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติประชาชนมาเป็นเป้าหมายให้เราต้องทำให้สำเร็จก่อน
เมื่อถามว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลที่เหนียวแน่นไม่จำเป็นต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลอีกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “มันเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่า”
เมื่อถามย้ำว่าก่อนหน้านี้มีการมองกันว่าบางพรรคอยากเข้ามาร่วมรัฐบาลและรอให้มีการสลับขั้ว นายอนุทิน กล่าวว่า “ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล ไม่มีพรรคไหนอยากเป็นฝ่ายค้าน เพราะสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อมีการเลือกตั้งมีการตั้งรัฐบาลเข้ามาแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่รัฐบาลก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ก็ว่ากันไปแบบนี้
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะอยู่ครบ 4 ปี นายอนุทิน หัวเราะก่อนตอบว่า ก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่ เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชน
เมื่อถามอีกว่าทางการเมืองไม่กังวลอะไรใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องกังวลว่าเป้าหมายที่ทำอยู่จะฮิทจะโดนหรือไม่ ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลทำไปอย่าง 60-40 ไทยช่วยไทยพลัส ได้รับความชื่นชมจากประชาชนตัวเลขทางเศรษฐกิจก็ปรับขึ้นมา ก็อยากให้ตัวเลขต่างๆปรับดีขึ้น ส่วนเสียงของประชาชนที่อยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสเฟสต่อๆไปหรือไม่ ตนได้ยินทุกอย่างแต่เราต้องดูเรื่องของวิธีการและงบประมาณและสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะตรงนี้ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ ประชานิยมแต่เป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศยกระดับเศรษฐกิจ