นายกฯ คิกออฟต้านภัยออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 1 ยกเป็นวาระแห่งชาติ ย้ำรัฐไม่โทรทวงเงิน ฉุกคิดก่อนโอน

นายกฯ คิกออฟกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร ครั้งที่ 1 ออกตัวเสียงยังแหบ ลั่น รบ.ยกเป็นวาระแห่งชาติ หลังปชช.ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงิน ยันหน่วยงานรัฐไม่มีโทร ขอฉุกคิดก่อนโอน พร้อมจับมือทุกหน่วยงานสร้างระบบป้องกันภัย
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ส.ค. ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร (DE Digital Shield Forum) ครั้งที่ 1 โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยนายกฯ กล่าวเปิดงานด้วยเสียงที่ยังแหบว่า วันนี้ขออภัยเรื่องเสียงไม่ค่อยดี แต่ก็รู้สึกยินดีที่มาได้ร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย ทุกวันนี้เทคโนโลยีทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นมากแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้น ล่าสุดตนเห็นมีการเตือนภัยคนทำเสียงปลอมหลอกล่อว่าเป็นลูกขอแม่โอนเงินจ่ายค่าสินค้าให้ โชคดีที่ไหวตัวทันถามคำถามเพื่อเช็คว่าเป็นลูกจริงหรือไม่ซึ่งทำให้เขารอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋น พวกเราในที่นี้คงทราบกันดีแล้วบางครั้งการรับโทรศัพท์หนึ่งสาย กดลิงก์หนึ่งครั้ง เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะหายไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกัน
นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐบาลเราถือว่าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างจริงจังเป็นวาระแห่งชาติ เราต้องจัดการตั้งแต่ต้นทาง ปลายทาง ทั้งบัญชีม้า เส้นทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานที่มิจฉาชีพใช้ รวมถึงเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่องนี้รัฐบาลจะทำฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์ แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ หน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ถ้าเราร่วมมือกันเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศและความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน พวกเราก็ปิดช่องว่างที่มิจฉาชีพเหล่านี้จะใช้เป็นประโยชน์ได้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การปราบปรามคือการป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย นี่คือเหตุผลที่ตนชอบแนวคิดของงานวันนี้คือ คำว่า Digital Shield และคือเหตุผลที่ตนยอมนายไชยชนกที่ขอให้มางานนี้ เพราะเป็นงานที่มีความสำคัญ เพื่อทำให้ทุกฝ่ายได้เห็นว่านี่คือวาระแห่งชาติจริง เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อน และเป็นเรื่องที่ถ้าประชาชนเสียท่าไปแล้วโอกาสที่จะได้รับคืนมาเต็มจำนวนยาก ทำได้แต่เพียงจับกุมดำเนินคดีผู้ต้องหา เพราะสิ่งเหล่านี้เวลาหลอกไปเป็นเงินสด เขาก็เอาไปใช้ เอาไปฟอก เอาไปเปลี่ยนรูปต่างๆ นี่คือภัยระดับชาติที่ทางดีอีได้เห็นความอันตราย และต้องการให้ภาพของการเป็นวาระระดับชาติเกิดขึ้น
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้มีทุกภาคส่วนร่วมกัน มี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปราบปรามอาชญากรรม สแกมเมอร์ออนไลน์ เป็นที่กล่าวขวัญเป็นที่ประจักษ์ วันนี้ถ้าใครเห็นภาพต้องมั่นใจว่ารัฐบาลเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจัง มันจะไม่มีแต่เพียงกระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงนี้เดียวเท่านั้นที่จะดูแลพี่น้องประชาชน แต่จะมีหัวหน้ารัฐบาลคือตัวของผมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลรับผิดชอบของผม มีกระทรวงมหาดไทยมาคอยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ รวมทั้งมาสนับสนุนการสร้างระบบที่ป้องกันภัยนี้ จัดการกับคนร้ายและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้
นายกฯ กล่าวว่า เมื่อสักครู่ตนถามว่ามีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาทำไม นึกว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ท่านก็อธิบายว่าอาชญากรรมออนไลน์มันเกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนด้วย อาจจะมาในรูปแบบของเงินดิจิทัลต่างๆ บิตคอยน์ ตราสารหนี้ต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการที่ท่านมาปรากฏตัวที่นี่ด้วย พี่น้องประชาชนน่าจะมีความสบายใจมั่นใจขึ้นแล้วว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ตระหนักและรับทราบพร้อมที่จะทำให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อความปลอดภัยเพื่อความผาสุกของประชาชน อย่างไรก็ตามเราต้องให้ท่านทั้งหลายได้ให้ความร่วมมือด้วย ประชาชนแต่ละคนจะต้องคอยมันสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้น แม้แต่เป็นลูกก็เถอะ ร้อยวันพันปีไม่เคยมาขอตังค์ ไม่เคยบอกให้เราโอนไปทำโน่นทำนี่ แม้แต่กระทั่งเพื่อนหรือบุคคลที่อ้างตัวอะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อ้างตัวเป็นหน่วยงานภาครัฐให้ไปจ่ายค่ามิเตอร์ จ่ายค่าภาษี จ่ายค่าปรับต่างๆเหล่านี้กราบเรียนว่าไม่มี รัฐบาลจะไม่ทวงเงินท่านผ่านโทรศัพท์มือถือ รัฐบาลจะต้องมีการออกเอกสารและติดตามทวงหนี้ท่านโดยมีเอกสาร ยืนยันรัฐบาลไม่ให้ท่านโอนเงินโดยการให้คนใดคนหนึ่งโทรมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาพูดว่าถ้าไม่โอนจะเสียค่าค่าปรับอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเรื่องนี้เด็ดขาด เพราะฉะนั้นก่อนโอนเงินท่านคิดสักนิดก่อนกดลิงก์ ตรวจสอบก่อน ไม่ต้องไปกดอ่านแล้วก็อ่านไปอย่าไปแชร์ แชร์ไปไม่มีประโยชน์ เผลอๆไปทำให้เกิดความเดือดร้อนผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วย ท่านแชร์ไปคนที่รับการแชร์ก็ซวยอีก เพราะฉะนั้นจากนี้ไปขอให้ท่านได้มีความระมัดระวังตระหนักรู้ในเรื่องพวกนี้ หากมีใครโทรมาข่มขู่ให้เร่งตัดสินใจไม่ต้องไปเชื่อให้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาข่มขู่เรื่องภาษี ก็ไปยื่นกรมสรรพากร ซึ่งมีเว็บไซต์และมีสำนักงานที่สามารถติดต่อได้อยู่แล้ว เรื่องพวกนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วย อย่างที่ตนเรียนว่าถ้าจับเขาได้แต่เงินท่านหายไปแล้วเราก็ไม่สามารถไปเอาเงินมาคืนท่านได้ ตรงนี้เราจึงต้องช่วยเหลือตัวเราให้ได้มากที่สุดก่อน
นายกฯ กล่าวอีกว่า จากงานในวันนี้หวังว่าจะทำให้มีการส่งต่อ มีการแจ้งต่อเนื่องไปยังเพื่อนฝูงและคนที่เรารักเคารพให้ได้ทราบ ถ้าเราสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเองได้ภัยพวกนี้จะไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการเห็นจากกลไกนี้ ไม่ใช่เพียงทำให้คนไทยใช้เทคโนโลยีเป็น แต่ต้องทำให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจปลอดภัย รับผิดชอบและไม่ตกเป็นเหยื่อ ตนต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้และขอให้การจัดงานสัญจรต่อจากนี้นำความรู้ไปถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีได้ทำหน้าที่เป็นประโยชน์เป็นอันมากในการช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ มิน่าถึงมีคนคิดถึงรัฐมนตรีไชยชนกอยู่ตลอดเวลา ไม่คิดถึงผมเลย