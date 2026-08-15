“ไชยชนก” เผยเคยถูกคอลเซ็นเตอร์หลอกถึงห้องทำงาต โว 8 เดือนแก้ปัญหาลดฮวบกว่า 50% ไม่หวั่นซักฟอกพ่วง TH-AI

“ไชยชนก” รับเคยถูก “คอลเซ็นเตอร์” โทรหลอกยันห้องทำงาน เตือน ปชช.ต้องมีสติ โว 8 เดือนแก้ปัญหา ลดฮวบกว่า 50 % ไม่หวั่น ศึกซักฟอกพ่วง TH-AI Passport เหน็บ ชี้แจงไปก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านอยู่ดี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ และสแกมเมอร์ ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่ นายไชยชนก ยอมรับว่า เคย ถูกแก๊งคอลเซนเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงฯ ดีอี ซึ่งได้โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงาน โดยตนได้พูดคุย และสอบถาม แต่พอเขารู้ว่า เรารู้ทัน ก็วางสายไป เรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่า ต้องมีมีสติ เพราะแก๊งคอลเซนเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิม โดยใช้ความกลัว และความโลภมาครอบ เราจึงต้องมีสติ และที่ผ่านมาจากการทำงานของตนแต่ ตั้งแต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เข้ามาบริหาร 8 เดือน ได้ให้นโยบายว่า การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยหน่วยงาน ทำให้ผลงานดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% ไม่เคยมีรัฐบาลใหม่ไหนทำได้มากขนาดนี้ ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานในภาครัฐ, ธนาคาร และโอเปอเรเตอร์ที่ให้ความร่วมมือ
นอกจากนี้ นายไชยชนก ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่า จะมีการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาหน้าแน่นอน กังวลหรือไม่ว่าโครงการ TH-AI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่ ว่า ต้องโดนแน่ๆ อยู่แล้ว แต่ตนไม่กลัว ไม่กังวล เพราะเรายืนยันในกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายใน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านในการให้ข้อมูล รวมถึงไปปรับปรุงสัญญา เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิม ดังนั้น ตนไม่มีอะไรต้องกังวล
เมื่อถามว่า มั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะชี้แจงต่อสภาได้ นายไชยชนก กล่าวว่า ตนสามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้อง ตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆ แต่มั่นใจว่า ต่อให้ชี้แจงอย่างไร ก็คงไม่ถูกใจฝ่ายค้าน
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเสียงโหวตในสภาจะไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดี และเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อประชาชน เพราะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ อย่างที่เราไปในเวทีงานประชุมปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกที่ประเทศจีน บูธที่เราไปจะแสดงก็เป็นบูธเดียว ที่รัฐมนตรีหลายประเทศให้ความสนใจและชื่นชม เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
เมื่อถามย้ำว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค ต้องมีการพูดคุยกับ สส.ในพรรคก่อนหรือไม่ เพื่อให้โหวตไปในทิศทางเดียวกัน นายไชยชนก กล่าวว่า คงไม่ต้องมีการคุยในเรื่องนี้
เมื่อถามว่า มีความกังวลในเรื่องอื่นเช่นคดีฮั้ว สว.หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ไม่กังวล เรายืนยันเหมือนเดิม ว่าเป็นการหยิบยกเรื่องเก่าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่แล้ว