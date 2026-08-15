“วราวุธ” ชู “AI²” ผสานปัญญาประดิษฐ์-เกษตร ยกระดับไทยสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง ลดช่องว่างเศรษฐกิจรูปตัว K เชื่อมเทคโนโลยีสู่เอสเอ็มอี และฐานราก
วันที่ 15 สิงหาคม 2569 ที่โรงแรมนิกโก้ (ทองหล่อ) กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานงานสัมมนา ”Thailand Delta Future Industry Summit 2026“ ของบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้บริหารบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
จากนั้นนายวราวุธ กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Delta Future Industry Summit 2026 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมชูแนวคิด “AI² หรือ 2 AI ” เป็นแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย รับมือเศรษฐกิจรูปตัว K ที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว โดยใช้ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” เป็นเครื่องยนต์สร้างอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
ควบคู่กับ “อุตสาหกรรมเกษตร (Agriculture Industry)” เป็นกลไกยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีเกิดประโยชน์กับคนไทยในวงกว้าง สอดรับกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของไทยที่ให้ความสำคัญกับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมสีเขียว
“คาดว่าภาค AI ดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงขีดความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์และการออกแบบชิปในประเทศ จะมีมูลค่าถึง 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570 ขณะที่การส่งออกไทยในช่วงครึ่งแรกปี 2569 ขยายตัว 17.6% โดยสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นถึง 45.9% สะท้อนโอกาสจากกระแส AI ทั่วโลก”
นายวราวุธ กล่าวว่า โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้ผลประโยชน์จากการลงทุนและการส่งออกเทคโนโลยีเชื่อมโยงเข้าสู่เศรษฐกิจไทยมากขึ้น เพราะอุตสาหกรรมขั้นสูงจำนวนไม่น้อยยังพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้า เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และบุคลากรเฉพาะทาง ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มอาจกระจุกตัวอยู่ในบางส่วนของระบบเศรษฐกิจ และไม่ไหลลงถึงเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมุ่งสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็ง ตั้งแต่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมกว่า 80 แห่ง ปรับปรุงกฎระเบียบ เร่งนำระบบการผลิตอัจฉริยะและ AI มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริหารการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้สมดุลกับความมั่นคงด้านพลังงาน น้ำ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
หัวใจสำคัญอีกด้านคือการยกระดับเอสเอ็มอีไทย ให้เข้าถึงทักษะ เทคโนโลยี เงินทุน และมาตรฐาน เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะความสำเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ควรวัดจากเม็ดเงินลงทุนที่เข้าประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากขีดความสามารถที่ประเทศไทยสร้างและเก็บไว้ได้ ทั้งองค์ความรู้ ซัพพลายเออร์ วิศวกร และบริษัทไทยที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตลาดโลก
สำหรับ AI ตัวที่สอง คือ “Agriculture Industry” ซึ่งต้องถูกยกระดับจากภาคเกษตรดั้งเดิมสู่ Agri-Food และ Agri-Tech มูลค่าสูง เพื่อเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจสองส่วน ลดช่องว่างของเศรษฐกิจรูปตัว K และสร้างโอกาสให้เกษตรกร แรงงาน และเอสเอ็มอี สามารถมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจยุคใหม่
”เพราะไทยมีจุดแข็งด้านน้ำ ผืนดิน องค์ความรู้และความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร สามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต สารสำคัญทางการแพทย์ เกษตรแม่นยำ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพื่อเปลี่ยนทรัพยากรทางการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูง และสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว“
ดังนั้น เป้าหมายของ “AI²” ยังช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งเครื่องยนต์เทคโนโลยีและฐานรากที่แข็งแรง เชื่อมโยงการลงทุน องค์ความรู้ และนวัตกรรมลงสู่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเกิดการเติบโตที่มีคุณภาพและทั่วถึง