ปชป.ลงตรวจหน้าตึกชิโน-ไทย พบร้านกัญชาซื้อง่ายไร้ใบสั่งแพทย์ มีห้องสูบครบวงจร เผยตัวเลขคนไทย 91% ใช้เพื่อสันทนาการ จี้คุมเข้มกว่านี้

รองโฆษก ปชป.ลงพื้นที่ตรวจร้านกัญชาหน้าตึกชิโน-ไทย พบซื้อได้ง่ายไร้ใบสั่งแพทย์ แถมมีห้องสูบครบวงจร กางตัวเลข 4 ปี คนไทยใช้กัญชากว่า 11 ล้านคน 91% เพื่อสันทนาการ จี้รัฐบาลคุมเข้มขายผ่านสถานพยาบาล-ร้านยาเท่านั้น
วันที่ 15 ส.ค. 2569 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงสถานการณ์กัญชาในประเทศไทย พร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หลังระบุว่า ปัญหาการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการยังแพร่หลาย ขณะที่มีข่าวการจับกุมการลักลอบนำกัญชาจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
น.ส.ศิริภา ยกกรณีเว็บไซต์ India Today รายงานตำรวจเนปาลจับชายชาวอินเดีย 2 คน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมกัญชาน้ำหนัก 18 กิโลกรัม ซึ่งมีรายงานว่าถูกลักลอบนำจากไทยผ่านฮ่องกงไปยังเนปาล โดยมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยเสี่ยงถูกจับตามองในฐานะแหล่งส่งออกยาเสพติด และรัฐบาลต้องเร่งกอบกู้ภาพลักษณ์
“รัฐบาล โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่า ไม่ควรหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากนโยบายกัญชาที่ผลักดันมาตั้งแต่ปี 2562 เพราะท้ายที่สุดประชาชน ผู้ป่วย แพทย์ และผู้ประกอบการต้องรับผลกระทบจากช่องโหว่ในการควบคุม”
น.ส.ศิริภา อ้างข้อมูลจากศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ตลอด 4 ปีหลังปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ประเทศไทยมีผู้ใช้กัญชาประมาณ 11 ล้านคน แต่ใช้เพื่อการแพทย์เพียง 9% ขณะที่อีก 91% เป็นการใช้เพื่อสันทนาการ พร้อมอ้างข้อมูล UNODC และ สสส.ว่า คนไทยติดกัญชาประมาณ 1.5 ล้านคน เยาวชนใช้กัญชาเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า และผู้ป่วยจากการใช้กัญชาเพิ่ม 6–7 เท่า ขณะที่ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า ครึ่งแรกปี 2569 มีการจับกุมกัญชาลักลอบส่งออกทางบก ทางอากาศ และทางเรือรวมกว่า 56 ตัน
นอกจากนี้ น.ส.ศิริภา เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ทดลองซื้อกัญชาจากร้านบริเวณหน้าอาคารซิโน-ไทย โดยอ้างว่าสามารถซื้อได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุม ผู้จำหน่ายไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งสินค้ายังระบุปริมาณ CBD และ THC สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ตามฤทธิ์ที่ต้องการ และภายในร้านมีห้องสำหรับสูบกัญชาให้บริการด้วย
นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมกัญชา พ.ศ. …. หลายมาตรการหลายแทบไม่แตกต่างจากประกาศและกฎกระทรวงที่มีอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถจำกัดการใช้กัญชาให้อยู่ในกรอบทางการแพทย์ได้อย่างแท้จริง
พรรคจึงเรียกร้องรัฐบาลดำเนินการ 4 ด้าน คือ กวดขันและตรวจสอบร้านกัญชาทั่วประเทศอย่างจริงจัง กำหนดข้อบ่งชี้การใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ชัดเจน จำกัดผู้สั่งจ่ายให้เป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และจำกัดการจำหน่ายผ่านสถานพยาบาลหรือร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต โดยให้เภสัชกรเป็นผู้จ่าย เพื่อปิดช่องการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศ