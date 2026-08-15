เริ่มแล้ววันนี้ มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2569 ล้ำกว่าทุกปี ขนนวัตกรรม AI - เทคโนโลยีแห่งอนาคต ให้เด็กไทยได้สัมผัสจริง

เปิดแล้วมหกรรมวิทย์ฯ 69 ชมฟรีถึง 23 ส.ค. ที่อิมแพ็ค เมืองทอง สัมผัสอุปกรณ์คนไทยไปดวงจันทร์ครั้งแรก เจาะลึกโลก AI และนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
วันนี้ (15 ส.ค. 69) ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมของ “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569” ณ อาคาร 9–11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกำลังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “Intelligence in Science for a Sustainable Future: วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ว่า งานดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังนวัตกรรมระดับโลกจาก 96 หน่วยงาน 8 ประเทศ ที่ได้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาให้ประชาชนและเยาวชนไทยได้สัมผัสจริง ซึ่งงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2569
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้มีความล้ำสมัยและแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนรู้ทฤษฎีแบบเดิม สู่การสร้างประสบการณ์จริงเชิงโต้ตอบ (Interactive Learning) พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "AI for All" ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นว่านวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์สามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างไร
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงาน มีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ตื่นตาตื่นใจกับ 'CE-7MATCH' อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทย ที่จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในเดือนสิงหาคมนี้ เป็นครั้งแรก , นิทรรศการ AI Revolution: The New Human Edge เจาะลึกศักยภาพขั้นสุดของ AI ในโลกยุคใหม่ , นิทรรศการตามหาแร่ (Rare Earth: The invisible power) เผยความลับแร่ธาตุหายาก ขุมพลังเงียบเบื้องหลังเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนและยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกเพื่อความยั่งยืน อย่าง อาหารแห่งอนาคต" เรียนรู้เทรนด์การกินยุคใหม่ และนิทรรศการดอกไม้เปลี่ยนโลก (Over The Bloom) รวมถึงนิทรรศการความลับของท้องทุ่ง (The Hidden World of Rangelands) ที่เชื่อมโยงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ ระบุด้วยว่า กิจกรรมในปีนี้ ยังได้เดินหน้าขยายโอกาสสู่ภูมิภาค ด้วยงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค 2 แห่ง ในระหว่างวันที่ 18–20 สิงหาคม 2569 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสัมผัสความตื่นเต้นและจุดประกายแรงบันดาลใจสู่โลกอนาคตไปด้วยกัน โดยงานเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย