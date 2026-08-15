รัฐบาลชวนอ่าน “ความจริงไร้พรมแดน” เปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทย–กัมพูชารอบด้าน สู้เฟกนิวส์

โฆษกรัฐบาลชวนอ่าน “ความจริงไร้พรมแดน: TRUTH BEYOND BORDERS” เปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทย–กัมพูชารอบด้าน ร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคม การสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้าง รัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างรอบด้าน จากหลักฐานและแหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบได้ โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้ศึกษาและทำความเข้าใจสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง พร้อมนำไปใช้ประกอบการสื่อสารและการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ล่าสุด ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทย–กัมพูชา (JIC) โดย พล.อ.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดทำหนังสือ “TRUTH BEYOND BORDERS : ความจริงไร้พรมแดน” ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาต่อยอดจาก “สมุดปกขาว : ข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2568)” ภายใต้แนวคิด “ความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดน”
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า หนังสือดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบ ทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สนธิสัญญาและแผนที่ กระบวนการปักปันเขตแดน คำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัย ผลกระทบด้านมนุษยธรรม การบริหารจัดการวิกฤต และกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาได้อย่างครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลักฐาน และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
นางสาวรัชดา กล่าวว่า หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี จึงขอเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ผ่านหนังสือ “TRUTH BEYOND BORDERS : ความจริงไร้พรมแดน” และร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าว ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่
-https://drive.google.com/.../1gzFNqkKQuHxPtycr1HC.../view...
-https://drive.google.com/.../1ztdsR9AXxCz7SYeAHgL.../view...