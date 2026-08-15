"เทพไท” จี้ กกต.เปิดสำนวน “ฮั้ว ส.ว.” หลังคลิปเสียงพาดพิงแอบอ้างเบื้องสูง เชื่อหลักฐานอยู่ในมืออนุฯ ชุด 26

"เทพไท" จี้ กกต. สอบด่วนคลิปเสียงฮั้ว ส.ว. หลัง "พริษฐ์" แฉคลิปแอบอ้างเบื้องสูง ชี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องส่งศาลฎีกาพิสูจน์ความจริงให้กระจ่าง
วันนี้(15 ส.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. โดยช่วงหนึ่งของคลิปมีเนื้อหาพาดพิงถึงการแอบอ้างเบื้องสูงว่า เรื่องดังกล่าวกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และควรได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง
นายเทพไทกล่าวว่า หากคลิปดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก ส.ว.จริง อาจถือเป็นหลักฐานอีกชิ้นที่ต้องตรวจสอบควบคู่กับคำให้การของพยานบุคคล ซึ่งเคยเปิดเผยต่อสื่อถึงกระบวนการเลือก ส.ว.ในพื้นที่ภาคใต้ และกล่าวถึงบุคคลชื่อ “โกเกียรติ” ซึ่งถูกอ้างว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ติวเตอร์ อธิบายวิธีลงคะแนนหรือจัดการคะแนน โดยคำให้การดังกล่าวยังมีประเด็นพาดพิงถึงการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเช่นเดียวกัน
นายเทพไทตั้งข้อสังเกตว่า คลิปเสียงและคำให้การที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานทั้งหมด และเชื่อว่าข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อกล่าวหา “ฮั้ว ส.ว.” น่าจะอยู่ในสำนวนการไต่สวนของคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 ซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่นายพริษฐ์และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นำมาเปิดเผย น่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อาจสอดคล้องกับพยานหลักฐานในสำนวน หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำข้อมูลจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 มาตรวจสอบอย่างละเอียด เชื่อว่าจะทำให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการฮั้วหรือโกงการเลือก ส.ว.มีความชัดเจนมากขึ้น
นายเทพไทจึงเรียกร้องให้ กกต.นำสำนวนการไต่สวนและผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดที่ 26 ขึ้นพิจารณาอย่างรอบด้าน และหากเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอและเข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย ก็ควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงพิจารณาส่งเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อให้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว.ได้รับการตรวจสอบและมีข้อยุติตามกระบวนการกฎหมาย