“เอกนิติ–BOI” เร่งลงทุนให้เกิดจริง โวครึ่งปีสะพัด 5.35 แสนล. จ่อสร้างงานคนไทยกว่า 6.3 แสนตำแหน่ง

“เอกนิติ–BOI” เร่งลงทุนให้เกิดจริง โวครึ่งปีเงินสะพัด 5.35 แสนล้าน จ่อสร้างงานคนไทยกว่า 6.3 แสนตำแหน่ง เร่งเครื่องต่อผ่านกลไก Thailand FastPass
วันนี้ (14ส.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดินหน้าผลักดันนโยบายลงทุนให้เกิด “เม็ดเงินจริง” ในระบบเศรษฐกิจ มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ติดตามความคืบหน้าโครงการเป็นรายไตรมาส พร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้โครงการที่ได้รับอนุมัติสามารถก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และเปิดดำเนินกิจการได้เร็วที่สุด
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการ BOI เปิดเผยว่า ไตรมาส 2 ปี 2569 มีเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีเงินลงทุนจริงรวม 535,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% และโครงการเหล่านี้มีแผนจ้างงานคนไทยมากกว่า 630,000 ตำแหน่ง โดยกว่า 60% อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
กลุ่มที่มาแรงที่สุดคืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับ AI ทั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสง แผงวงจร PCB อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีเงินลงทุนจริงในไตรมาส 2 กว่า 127,000 ล้านบาท หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดในไตรมาสดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในพลังงานและสาธารณูปโภค 23,000 ล้านบาท เกษตรและแปรรูปอาหาร 22,300 ล้านบาท แร่ โลหะและวัสดุ 21,000 ล้านบาท รวมถึงยานยนต์และชิ้นส่วน 18,200 ล้านบาท สะท้อนเม็ดเงินที่กระจายทั้งอุตสาหกรรมใหม่และฐานการผลิตสำคัญของประเทศ
BOI เตรียมเร่งเครื่องต่อผ่านกลไก Thailand FastPass ช่วยปลดล็อกอุปสรรคโครงการสำคัญ เป้าหมายไม่ใช่แค่ดึงนักลงทุนเข้าประเทศ แต่ต้องทำให้ “ลงทุนจริง เกิดงานจริง” และส่งต่อประโยชน์ถึงธุรกิจไทยในห่วงโซ่อุปทาน การส่งออก และเศรษฐกิจโดยรวม