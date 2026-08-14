นายกฯตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน 1 โคราช รับเพื่อนบ้านคุกคาม หนุนเทคโนโลยีทันโลกเหตุไม่ใช่รบตัวต่อตัว

"อนุทิน" เผย ตรวจเยี่ยมยุทธวิธีกองบิน 1 โคราช ดูศักยภาพความพร้อมรองรับสถานการณ์ไอคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน - ขอประชาชนเชื่อมั่นกองทัพไทย พร้อมปกป้องอธิปไตย - หนุน จัดสรรงบฯ เสริมเทคโนโลยีให้ทันโลก เหตุไม่ใช่การรบตัวต่อตัว
วันที่ (14 สิงหาคม 2569) เวลา 12.50 น. ที่กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา นสยอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมชมยุทธวิธีทหารอากาศ ของกองบิน 1 ว่า ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศ โดยกองบิน 1 ถือเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้ที่รุกรานประเทศไทย ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหา ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีดำริว่าอยากจะนำเสนอสิ่งที่ขอการสนับสนุนจากรัฐบาลในห้วง 10 เดือนที่ผ่านมา ว่าสิ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนให้เกิดความพร้อมด้านขีดความสามารถของกองทัพไทย สะท้อนออกมาในเชิงมีความพร้อมอย่างไร ซึ่งต้องการให้รัฐบาลเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น วันนี้จึงได้มาฟังบรรยายสรุป และการนำเสนอของกองทัพอากาศใน ซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องให้การสนับสนุน เพื่อความปลอดภัยของประเทศและประชาชน
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบาย 5 ด้าน ถือเป็นการครอบคลุมการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราจะยึดแนวทางเป็นหนึ่งเดียวกันในการป้องกันประเทศของเรา ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศก็ระบุไว้ว่า ไม่ใช่เฉพาะเหล่าทัพ ไม่ใช่เฉพาะด้านความมั่นคง แต่เป็นเรื่องของหน่วยงานหลักของราชการทุกด้านที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงใดก็ตามที่สามารถทำงานร่วมกันได้ แล้วเกิดเป็นความพร้อม ที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจมากขึ้น และปลอดภัยจากการคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีอยากบอกอะไรกับขีดความสามารถของกองทัพอากาศ และในเวลานี้ต้องการการสนับสนุนด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า การสนับสนุนของรัฐบาลได้มีการสนับสนุนในทุกรูปแบบ ในแต่ละปีแต่ละเหล่าทัพก็ตั้งงบประมาณขึ้นมา ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณนั้น รัฐบาลก็ต้องมั่นใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุด และให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา ในส่วนของการพัฒนายกระดับความพร้อมของกองทัพต้องเกิดขึ้นทุกวัน เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน การรบแบบนี้ไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วปะทะตัวต่อตัวอย่างเดียว แต่ต้องมีการวางใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุด ซึ่งหากเรามีความล้ำหน้าและมีความก้าวหน้ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะเป็นความได้เปรียบ โดยโครงสร้างพื้นฐานถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทย เพราะบุพการีของเหล่าทัพไทย ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันได้วางโครงสร้างพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมของกองทัพให้มีศักยภาพเหนือกว่าคนรอบๆ ตัวค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงพูดได้ว่าขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพทุกเหล่าทัพของท่าน ว่าทุกเหล่าทัพจะมุ่งหวังไม่ให้สูญเสียอธิปไตย และจะปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่