“ชวน” ชี้ กม.คุมปืนจุดอ่อนบังคับใช้ กรีดไม่ใช่แก้รายวัน-สร้างสังคมปลอดภัย ชี้นักการเมืองปืนอื้อไม่สำคัญเท่าไปทำอันตราย

ส.ส.อาวุโสปชป. ชี้ กฎหมายคุมปืนมีอยู่แล้ว แต่จุดอ่อนอยู่ที่การบังคับใช้ เหน็บไม่ใช่แก้ปัญหารายวัน ต้องสร้างสังคมปลอดภัย ปชช.ไม่ต้องพึ่งปืนป้องกันตัว มองนักการเมืองมีปืนจำนวนมากไม่สำคัญเท่า ไปทำอันตรายใครหรือไม่ ยอมรับ มีปืน 2 กระบอก แต่ขึ้นสนิมหมดแล้ว
วันนี้ (14ส.ค.) นายชวน หลีกภัย สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงนโยบายควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาล ว่า ความจริงมีระเบียบกฎหมายอยู่แล้ว ว่าใครมีสิทธิ์ซื้อปืนได้ และใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาปืนได้ ภาคปฏิบัติไปตามระเบียบก็ไม่มีปัญหา ถือเป็นการแก้ปัญหาแบบรายวัน พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็หยิบขึ้นมาพูดจะออกระเบียบโน่นนี่ แต่ต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไร เพราะปืนจะมีได้ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อ ดังนั้น คนที่อนุญาตคือใครทำไมอนุญาต เพราะมีกฎเกณฑ์กติการะเบียบอยู่ มีตำรวจชั้นผู้น้อยเล่าให้ตนฟังว่าเวลาเขาประมูลปืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พอเสร็จแล้วยังมีการให้รางวัล คือใบอนุญาตให้ซื้อปืนแจกจ่ายไป เพราะฉะนั้นไม่ควรมีปืนเยอะ แต่ปืนก็ไม่ได้เป็นอันตรายทั้งหมด ถ้าสังคมมีหลักประกันมั่นคงว่าปลอดภัย มีความอยากมีปืนไว้เพื่อป้องกันตัวเองก็น้อย แต่หากสังคมไม่ค่อยปลอดภัย มีปัญหา ประชาชนป้องกันตัวเอง คนส่วนหนึ่งที่ไม่อยากมีปืนก็ต้องมีเพื่อป้องกันตัวเอง
นายชวน กล่าวต่อว่า ดังนั้นประเด็นใหญ่ในเบื้องต้นคือต้องทำให้สังคมปลอดภัย เชื่อมั่นได้ว่าเจ้าหน้าที่คุ้มครองได้ ถึงต้องย้อนกลับมาดูเรื่องเหล่านี้ก่อน ถ้าเราเห็นว่าเราสามารถทำได้ดีกว่านี้ โดยไม่เป็นภาระ ดังนั้นการออกระเบียบเพียงก็อาจทำให้มีปัญหา จึงต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจาก พฤติกรรมเกิดจากอะไร ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษากันอยู่ว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกรณีเด็กนักเรียน ที่นนทบุรี สังคมเกิดจากอะไร เพราะสังคมเปลี่ยน เด็กลดลง และต้องเห็นใจโรงเรียนในการดูแลเด็ก พ่อแม่ก็ต้องทำงาน ไม่มีนั่งดูแลลูกอยู่บ้านเหมือนสมัยก่อน โอกาสใกล้ชิดลูกก็ไม่มากนัก
เมื่อถามว่าปัจจุบัน ปืนหาซื้อได้ง่ายตามโซเชียลมีเดีย จะถูกมองว่าใครๆก็มีปืนได้ นายชวน กล่าวว่า หวังว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเข้มงวดกวดขัน เพราะสังคมมีจุดอ่อนทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องปืน แต่ยังมีเรื่องระเบียบวินัยด้วยหวังว่าเจ้าหน้าที่จะจริงจังกับเรื่องเหล่านี้ อย่าไปมองเรื่องอะไรผ่านไปแล้วละเลย ไม่เช่นนั้นสังคมก็จะมีปัญหาตามมา เพียงแค่ไม่มีระเบียบวินัยเรื่องเดียวก็จะมีเรื่องอื่นตามมาอีกมาก
ส่วนเรื่องการแก้กฎหมายพกพาอาวุธปืนนั้น นายชวน กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นตัวร่างกฏหมายแต่อยากให้ดูว่า ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อยู่ที่ภาคปฏิบัติหรือความบกพร่องของกฎหมาย เข้าใจว่ากฎหมายขณะนี้มีการควบคุมเรื่องอาวุธปืนเข้มพอสมควร ขอย้ำว่า ถ้าทำให้สังคมปลอดภัย ความคิดที่จะมีอาวุธไว้ป้องกันตัวเองก็จะเกิดขึ้นน้อย แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัย แม้แต่อยู่ในบ้าน คนก็จะหาทางป้องกันตัวเองด้วยการมีอาวุธปืนไว้ในบ้าน
เมื่อถามว่านักการเมืองมีปืนหลายกระบอกมองว่าเกินความจำเป็นหรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่พูดยาก เราไม่รู้ว่าเขาสะสมไว้ทำไม และไม่ทราบว่าส่วนใหญ่ใช้ปืนอย่างไรบางคนบอกว่าสะสมไว้เป็นกีฬา แต่ที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อใครหรือไม่ เพราะการมีปืนไม่ใช่ปัญหา สำคัญคือการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอาวุธ
ต่อข้อถามว่านายชวน มีปืนไว้ในครอบครองหรือไม่ นายชวน กล่าวว่าตนมีปืนอยู่ 2 กระบอก เป็นปืนสั้นกับปืนยาว แต่ไม่ได้ใช้ ป่านนี้ขึ้นสนิมหมดแล้ว