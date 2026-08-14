"แก้วตา" ไขก๊อกพรรคส้ม บอกไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ คงทำงานรับผิดชอบสังคมต่อ

"ธิษะณา" โพสต์ลาออกสมาชิกพรรคส้ม บอกไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ ลั่นออกจากพรรค ไม่ได้หมายถึงการลาออกจากความรับผิดชอบต่อสังคม คงทำงานไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ เดินหน้าต่อโดยอิสระทางการเมือง
วันนี้ (14ส.ค.) นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตส.ส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการลาออกจากสมาชิกพรรคประชาชน โดยมีเนื้อหาดังนี้
ดิฉันขอแจ้งให้พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่ติดตามการทำงานของดิฉันทราบว่า ดิฉันได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาชน และได้ลงนามในเอกสารลาออกเรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบอำนาจให้ผู้แทนนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อพรรคตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการ
การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดิฉันได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และมิใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ทำงานทางการเมือง ดิฉันยึดถือมาโดยตลอดว่า ตำแหน่งหรือสังกัดทางการเมืองไม่ควรมีความสำคัญเหนือหลักการ ความถูกต้อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความรับผิดชอบต่อประชาชน
เมื่อถึงวันที่ดิฉันเห็นว่าเส้นทางของตนเองกับองค์กรไม่สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้อีกต่อไป การเลือกเดินออกมาอย่างตรงไปตรงมา คือสิ่งที่ดิฉันเห็นว่าเหมาะสมและซื่อตรงที่สุด ทั้งต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประชาชนที่เคยให้ความไว้วางใจดิฉัน
ดิฉันขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่เคยสนับสนุน ให้กำลังใจ วิพากษ์วิจารณ์ และร่วมทำงานกับดิฉันตลอดเส้นทางที่ผ่านมา รวมถึงเพื่อนร่วมงานและสมาชิกพรรคจำนวนมากที่ดิฉันยังคงมีความเคารพและความปรารถนาดีต่อกัน
การลาออกจากพรรค ไม่ได้หมายถึงการลาออกจากความรับผิดชอบต่อสังคม
ดิฉันยังคงเป็นประชาชนคนหนึ่ง และจะยังคงทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ความยุติธรรม และประโยชน์ของประชาชนอย่างที่ได้ทำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ และไม่ว่าจะสังกัดพรรคการเมืองใดหรือไม่ก็ตาม
จากวันนี้ ดิฉันขอเดินต่อไปในฐานะประชาชนที่เป็นอิสระทางการเมือง และขอใช้เสียงและพื้นที่ที่มีอยู่ทำงานเพื่อสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าถูกต้องต่อไป
ขอบพระคุณทุกความไว้วางใจและทุกกำลังใจเสมอมา