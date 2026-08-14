ปชป.ลั่นพร้อมปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจ เร่งหาข้อเท็จจริง “ชัยชนะ” เจตนาตบบ้องหูรอง ผกก.หรือไม่

โฆษก ปชป.แจงปม “ชัยชนะ” ถูกแจ้งความทำร้ายร่างกายรอง ผกก.ทุ่งใหญ่ พรรคยึดมั่นหลักกฎหมาย พร้อมปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจ แต่ข้อมูลจาก 3 ฝ่ายยังขัดแย้งกัน ย้ำต้องพิสูจน์เจตนา พร้อมเดินหน้ารวบรวมพยานแวดล้อม-หลักฐานคลิป หากมีเจตนาจริงก็ถือว่าผิด
วันที่ 14 สิงหาคม นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ สวัสดิโกมล รองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากกรณีถูกกล่าวหาว่าตบบริเวณบ้องหู โดยยืนยันว่าพรรคยึดมั่นในหลักการดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย พร้อมปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจ
นายพงศกรกล่าวว่า ตลอดช่วงที่เกิดเหตุ พรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด แต่ขณะนี้ข้อมูลจาก 3 ฝ่ายยังมีบางส่วนที่ขัดแย้งกัน โดยฝ่ายแรกคือผู้เสียหาย ซึ่ง พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยชนะหลังเกิดเหตุประมาณ 4 วัน โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะ และข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391
ส่วนฝ่ายที่สองคือผู้กำกับการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เสียหาย โดยจากการให้สัมภาษณ์หลายครั้ง มีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละช่วง ทั้งการระบุว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ต่อมาระบุว่ามีเหตุการณ์แต่ผู้เสียหายไม่ติดใจ และต่อมาหลังมีคลิปหลุด มีเพจหนึ่งโทรไปสัมภาษณ์ ผู้กำกับยืนยันว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง แต่เป็นลักษณะการหยอกล้อกัน และไม่ได้มีเจตนาทำร้าย
ขณะที่ฝ่ายที่สามคือนายชัยชนะ ซึ่งยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้ทำร้าย และไม่มีเจตนาทำร้าย พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ รวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในการดำเนินการตามกฎหมาย
นายพงศกรกล่าวว่า แม้คำให้สัมภาษณ์ของแต่ละฝ่ายอาจมีความแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ตรงกันคือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และมีการระบุว่าเป็นลักษณะการหยอกล้อกัน โดยหลังเกิดเหตุในวันรุ่งขึ้น ผู้เสียหายยังมาร่วมงานตามปกติ มีการถ่ายภาพร่วมกับนายชัยชนะ และมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาว่าไม่ติดใจเอาความ ก่อนที่ภายหลังจะมีการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งพรรคเข้าใจว่าประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องศักดิ์ศรีของตำรวจ
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวต่อว่า ประเด็นสำคัญต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ หากมีการได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรง และจะมีเจตนาหรือไม่ ก็มีบทบัญญัติทางกฎหมายรองรับ แต่จากข้อกล่าวหาที่นายชัยชนะได้รับทราบ เป็นกรณีทำร้ายร่างกายโดยไม่ถึงกับได้รับอันตรายตามมาตรา 391 ดังนั้น หากผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้รับบาดเจ็บ ประเด็นที่ต้องพิสูจน์คือเรื่อง “เจตนา” ว่านายชัยชนะมีเจตนาทำร้ายหรือไม่
“คุณชัยชนะยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเจตนา ขณะที่ผู้กำกับก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการหยอกล้อ ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับฟังเพียงข้อมูลจากผู้กำกับหรือ ส.ส.ชัยชนะ แต่ต้องการรู้ความจริงว่าท่าน ส.ส.ชัยชนะมีเจตนาในการทำร้ายหรือไม่ หากมีเจตนาทำร้ายก็ย่อมผิดตามกฎหมาย” นายพงศกรกล่าว
นายพงศกรกล่าวอีกว่า ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา พรรคพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเฉพาะพยานแวดล้อม ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อสอบถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และเกิดขึ้นในลักษณะใด รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ โดยพรรคอยู่ระหว่างขอคลิปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.