อดีตอัยการอุบลฯ จี้ถามป.ป.ช.ปมดองคดีสส.อำนาจฯรุกที่สาธารณะ 2 ปีไม่คืบหน้า ส่อขัดจริยธรรม

"อดีตอัยการอุบลฯ" ทวงถาม ป.ป.ช. ปมร้องสอบ สส.อำนาจเจริญ รุกที่สาธารณะ ทำผิดขัดจริยธรรม หลังยื่นเรื่อง 2 ปีคดีไม่คืบหน้า ซัดความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม
วันนี้ (14 ส.ค.) นายภัทรพงศ์ ศุภภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ พร้อมนายไชยเดช ศิริพร อดีตอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้ร้อง เข้ายื่นหนังสือต่อปปช.ติดตามทวงถามความคืบหน้าทางคดีกรณีเมื่อวันที่ 5 พ.ย 67ได้ยื่นร้อง สส.อำนาจเจริญทำการบุกรุกอาศัยอยู่ในที่สาธารณะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ อาจเป็นการขัดต่อมาตรฐานทางด้านจริยธรรม
ทนายอั๋น กล่าวว่า ตนได้พาอดีตพนักงานอัยการและที่ปรึกษากฎหมาย เดินทางมายังสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อติดตามคำร้องกรณีที่มีการกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่ง เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ประโยชน์และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
นายไชยเดช ระบุว่า ได้ยื่นเรื่องต่อ 4 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่5พ.ย.67 ได้แก่ ป.ป.ช. กกต. ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังได้รับข้อมูลว่าบริเวณบ้านเลขที่ 209 หมู่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง มีการก่อสร้างอาคารและติดตั้งป้ายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง รวมถึงพบชื่อ ส.ส. รายดังกล่าวปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน
นายไชยเดช ย้ำว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ยังไม่ยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับนิคมโรคเรื้อน จึงต้องการให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรและ กกต. เคยเรียกตนเองไปให้ข้อมูล ขณะที่การดำเนินการของสภาฯ ต้องยุติลงภายหลังมีการยุบสภาหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่ วันนี้ จึงกลับมาติดตามเรื่องอีกครั้ง พร้อมยื่นหนังสือขอทราบความคืบหน้าจาก ป.ป.ช.
“ความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม เราก็เลยอยากมาดูว่า ป.ป.ช. จะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้”
ด้านนายภัทรพงศ์ ตั้งคำถามถึงการทำงานของ ป.ป.ช. โดยระบุว่า หน่วยงานอื่นมีการเรียกผู้ร้องไปสอบแล้ว แต่ ป.ป.ช. ยังไม่มีความคืบหน้าที่ผู้ร้องรับทราบ พร้อมเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบ เนื่องจากมองว่าประเด็นการครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ก็อาจเกี่ยวข้องทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายอาญา และมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
นายภัทรพงศ์ กล่าวด้วยว่า วันที่ 16 สิงหาคมจะเดินทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ปากคำกรณีที่มี ส.ส. แจ้งความดำเนินคดีกับตน ซึ่งก็จะมีการแจ้งความกลับ หากเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้งให้ต้องรับโทษทางอาญาโดยไม่ได้กระทำความผิด สำหรับประเด็นการฟ้องปิดปาก หรือ SLAPP ทนายอั๋นระบุว่า จะติดตามประเด็นนี้ด้วย โดยตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลในการดำเนินคดี และยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมาย