“ชัยชนะ” ลั่นเคารพตร.ปัดตบ พร้อมให้ปชป.ตรวจสอบ ขอความเป็นธรรมให้ข้อเท็จจริงเป็นเครื่องพิสูจน์

ส.ส.ปชป. ย้ำเคารพตำรวจ ปฏิเสธทำร้ายรอง ผกก.ทุ่งใหญ่ พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ ปชป. ขอความเป็นธรรมให้ข้อเท็จจริงเป็นเครื่องพิสูจน์
วันนี้(14 ส.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ และที่ผ่านมาให้เกียรติและเคารพการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมาโดยตลอด
นายชัยชนะ กล่าวว่า ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ ตนสนับสนุนการทำงานของตำรวจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันเรื่องงบประมาณและกำลังพล จึงขอเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกระดับว่า ตนให้ความสำคัญและเคารพองค์กรตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
“ผมให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ ผมปกป้ององค์กรนี้ เพราะถือว่าเป็นองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชน” นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ ยังกล่าวขอโทษประชาชน หากข่าวที่เผยแพร่ออกไปทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อตน พร้อมขอให้สังคมให้ความเป็นธรรม โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวตนไม่ได้ทำร้ายร่างกายใคร และขอให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิจารณาตามกระบวนการอย่างเป็นธรรม
ส่วนกรณีพรรคประชาธิปัตย์อาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นายชัยชนะ ยืนยันว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของพรรคอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการทุกประการ เพื่อให้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ปรากฏอย่างชัดเจน