ปชป.ตั้งทีมกฎหมาย จ่อเอาผิด กกต.-ดีเอสไอ เป่าคดีฮั้ว สว. ฟันถึงพรรคการเมือง-นักการเมือง

ปชป.ตั้งทีมกฎหมาย จ่อเอาผิด กกต.-ดีเอสไอ ปมเป่าคดีฮั้ว สว. พร้อมเอาผิด “พรรคการเมือง-นักการเมือง” เอี่ยวปมจัดตั้ง-แลกคะแนนโกง สว.
วันที่ 14 ส.ค.นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งทีมกฎหมายเพื่อติดตามกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมพิจารณาคดีฮั้ว สว. ว่าจะส่งศาลฏีกาหรือไม่ ทั้งนี้หากพบว่า กกต. ไม่ส่งคดีไปยังศาล จะส่งคำร้องเพื่อเอาผิด กกต. ทั้งคดีอาญาและการทุจริตต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังมีการตรวจสอบกรณีของฮั้ว สว. ที่มีลักษณะพบว่า พรรคการเมือง นักการเมือง หรือมีการกระทำที่เป็นลักษณะขององค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือแลกคะแนนเลือกสว. หรือไม่ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเขาข่ายผิดกฎหมาย นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ล่าสุดพบว่าท่าทีต่อการเอาจริงเอาจังในคดีฮั้ว สว.เปลี่ยนไป โดยจะรอให้ กกต. สรุปเรื่องก่อน ทั้งที่ดีเอสไอสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพราะก่อนหน้านั้น ดีเอสไอเคยสั่งฟ้อง 8 คนที่เกี่ยวกับคดี จึงถือว่ามีอำนาจตามกฎหมายคดีพิเศษ เข้าความผิดมูลฐาน ทั้งนี้หากพบความผิดปกติ จะดำเนินการต่อดีเอสไอเช่นกัน
“พรรคได้เตรียมรวบรวม ข้อมูล ร่างหนังสือ พร้อมหลักฐานเพื่อเตรียมส่งให้ดำเนินการกับพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง สว. เพราะตามกฎหมายกำหนดเจตนาให้ สวว. มีความอิสรระ มีความคิดเป็นของตนเอง เพื่อเข้าไปทำหน้าที่คัดกรอง เสนอแนะกฎหมายต่อสังคม หากพรรคใดควบคุม ครอบงำ ถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน โดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนนินการ” นายพงศกร กล่าว
นายพงศกร กล่าวย้ำด้วยว่า ปัจจุบันพบคำครหาว่า กกต. ถูกครอบงำ หากไม่สั่งฟ้องทั้งที่มีหลักฐานตามที่พรรคประชาชน ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอ ทั้งนี้ในหลักฐานที่เกี่ยวกับพรรค หรือนักการเมืองทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายเขียนไว้เป็นความผิด จะดำเนินการแน่นอนโดยเฉพาะพรรคการเมือง ดังนั้นสิ่งที่ทำ มี 3 ประเด็น คือ ร่างคำร้องหาก กกต.สั่งไม่ฟ้อง จะยื่น นอกจากนั้นหากมีหลักฐานมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ส่วนกรณีของเส้นทางการเงิน จากการตรวจสอบของ กรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ที่นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน กมธ. พบว่าการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้องรอให้ สำนักงานคณะกรรมการรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ส่งเรื่องก่อนถึงดำเนินการได้
“ผมเชื่อว่าหากสุดท้ายดำเนินการได้ เส้นเงินจะไปถึง เพราะสิ่งที่พรรคประชาชนเปิดเผยข้อมูล และมีเบาะแสที่ภาครัฐยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเส้นเงินจริงจัง หาก ปปง. ทำได้จะมัดตัวได้” นายพงศกร กล่าว