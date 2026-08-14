‘กรวีร์’ เผย กมธ.งบ 70 ถกแล้ว 96 % คาดเข้าสภาฯ วาระ 2-3 ต้นเดือน ก.ย.

กมธ.งบปี 70 เดินหน้าฉลุย พิจารณาแล้วกว่า 96% โฆษกฯ ภราดร ยืนยันเตรียมชงเข้าสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3 ทันต้นเดือนกันยายนนี้แน่นอน
วันที่ 14 ส.ค.นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570 แถลงความคืบหน้าผลการประชุม กมธ. ว่า กมธ.มีการพิจารณาความคืบหน้าไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 96.46 โดยมีกระทรวงที่ผ่านการพิจารณาแล้ว 22 กระทรวง งบกลาง 12 รายการ หน่วยรับงบประมาณ 3,168 หน่วยงาน 32 กองทุน โดยในวันที่ 19 สิงหาคมนี้จะมีการเปิดให้อนุกรรมาธิการคณะต่างๆ เข้ามารายงานในห้องกรรมาธิการใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าการประชุมยังอยู่ในกรอบเวลา และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2-3 ในสภาผู้แทนราษฎรได้ช่วงต้นเดือนกันยายน