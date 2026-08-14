ปชป.จี้ “อนุทิน” เร่งคุมปืนเถื่อนออนไลน์ แก้ปัญหาปืนให้ครอบคลุม หวั่นตำรวจไร้อาวุธ แต่โจรเข้าถึงปืนง่าย

โฆษก ปช.เรียกร้อง “อนุทิน” แก้ปัญหาอาวุธปืนให้ครอบคลุม หลังระงับการออกใบอนุญาตซื้อ-ครอบครอง-พกพาปืนเพิ่ม ชี้ต้องเร่งจัดการช่องทางซื้อขายปืนเถื่อน-ปืนไทยประดิษฐ์ออนไลน์ หวั่นตำรวจ โดยเฉพาะตำรวจจบใหม่ เข้าถึงปืนถูกกฎหมายไม่ได้ ขณะที่คนร้ายกลับหาซื้อได้เสรี ย้ำปืนต้องไม่ผิดมือ
วันที่ 14 ส.ค.นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย แก้ปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนให้ครอบคลุมถึงการซื้อ ขายอาวุธปืนเถื่อน ปืนไทยประดิษฐ์ บนช่องทางออนไลน์ ที่ปัจจุบันพบว่าสามารถซื้อ ขายได้อย่างเสรี โดยต้องมีการควบคุม เพราะมีข้อกังวลว่าหลังจากที่ นายกฯ ปิดกั้นไม่ให้ออกใบอนุญาตซื้อปืน ใบอนุญาตครอบครอง และใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพิ่ม ทำให้ประชาชน คนทั่วไปไม่สามารถมีปืนถูกกฎหมายได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับตำรวจจบใหม่ที่ไม่สามารถซื้อปืนได้
“ปืนถูกกฎหมายซื้อไม่ได้ ทำให้ต้องซื้อปืนเถื่อน ปืนไทยประดิษฐ์ ที่ซื้อได้ตามออนไลน์ เรื่องนี้หากนายกฯ คุมไม่ได้ จะเกิดปัญหามาก เพราะตำรวจเข้าไม่ถึงปืน แต่โจรเจ้าถึงได้ ดังนั้นนายกฯ ต้องแก้ปัญหาให้ครอบคลุม เพื่อไม่ให้อาวุธผิดกฎหมายไปสู่มือโจรได้เช่นกัน เพราะหากตำรวจซื้อปืนถูกกฎหมายไม่ได้ แต่โจรซื้อปืนเถื่อนได้เสรี ตำรวจจะสู้โจรไม่ได้” นายพงศกร กล่าว
เมื่อถามถึงการตรวจสอบนักการเมืองที่ครอบครองปืนจำนวนมาก นายพงศกร กล่าวว่า เชื่อว่าที่ผ่านมามีนักการเมืองไม่ว่าพรรคไหนมีปืนอยู่ในครอบครอง แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาและแก้ปัญหา คือ ทำให้ปืนไม่ผิดมือ เพราะปัจจุบันยังมีช่องโหว่ เช่น นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต สส. นนทบุรี ที่พบว่าก่อเหตุทำผิด ปืนที่ก่อเหตุถูกยึดเป็นของกลาง และเตรียมจะทำลาย ขณะเดียวกันนายฉลองยังพบว่ามีการครอบครองปืนอยู่อีก หรือ กรณีผู้ก่อเหตุรุนแรงอื่นๆ ที่พบว่ามีการครอบครองปืนที่ถูกกฎหมายอีก ดังนั้นต้องตรวจสอบ เร่งกระบวนการยึด หรือเปลี่ยนมือ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงก่ออาชญากรรมซ้ำ