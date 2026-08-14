ปชป.ประกาศจับมือ กมธ.ป.ป.ง.ชงศาล-องค์กรอิสระ ตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่น ชี้ตรวจสอบกันเองส่อจับแพะรับโทษแทน

โฆษกประชาธิปัตย์ จับมือ กมธ.ป.ป.ง.จ่อชงศาล – องค์กรอิสระ ตั้งกรรมการสอบโกงท้องถิ่น ลากคอคนเอี่ยวลงโทษให้หมด มองตัวเลขคนโกง 5.2 พันคน ได้จากการตรวจสอบกันเอง หวั่นถูกตัดตอน จับแพะรับโทษแทน
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวกรณีโกงสอบท้องถิ่น ว่า วันนี้มีความชัดเจนในการตรวจสอบทุจริตโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น กว่า 5.2 พันราย แต่กลัลมีกรดำเนินคดีเพียงไม่กี่ราย เรื่องนี้ นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) สภาผู้แทนราษฎร ให้ความสำคัญมาก เพราะเชื่อว่ามีคนทำผิดมากกว่า สิบกว่ารายแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นนายหน้า คนพาไปทุจริต เชื่อว่ามีมากกว่านี้แน่นอน อีกทั้งวันนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ระบุชัดว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐาน สามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ให้ความสำคัญ จึงเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นเงินให้ได้มากที่สุดทั้ง 5 พันกว่าคน เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
นายพงศกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นการสอบสวนว่า ซึ่งวันนี้ต้องพูดกันตรงๆ ว่า ในจำนวนห้าพันกว่ารายนี้เป็นการสอบสวนกันเอง และอาจมีข้อครหาว่าคนสอบสวนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งข้าราชการ และนักการเมืองที่สั่งให้มีการสอบสวน
ดังนั้น สุดท้ายแล้วหากมีการสอบสวนกันเอง อาจมีปัญหาเรื่องการตัดตอน หาคนโดนโทษ แล้วนักการเมืองรอด พรรคประชาธิปัตย์จึงหาวิธีการเอาเรื่องนี้เข้าสู่องค์กรอิสระ หรือศาล เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตรวจสอบกันเอง และเพื่อเอาผิดคนี่เกี่ยวข้องทุกคน รวมถึงนักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้ได้ นี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ และประธาน กมธ. ป.ป.ง.จะดำเนินการต่อในเรื่องการสอบท้องถิ่น