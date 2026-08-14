"เท้ง" ลั่นพรรคส้มพร้อมส่งคนชิงนายก อบจ.นนท์ ขออุบชื่อไว้ก่อน ยันไม่ใช่คนเดิม

“ณัฐพงษ์” ยัน ปชน.ส่งผู้สมัครชิง “นายก อบจ.นนทบุรี” อุบบอกชื่อ หลังทาบทามแล้ว อยู่ระหว่างเจ้าตัวตอบตกลง ยันไม่ใช่คนเดิม มั่นใจเป็นแคนดิเดตที่ดีที่สุด เผยไม่กดดัน แม้ได้ สส.ยกจังหวัด พร้อมขอโอกาสคนนนท์ ให้พรรคประชาชนเข้าไปบริหาร
วันนี้ (14 ส.ค.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความชัดเจนการส่งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงเลือกตั้งว่า เบื้องต้นจากการหารือในพรรคคิดว่า จะส่งผู้สมัคร ซึ่งไม่ใช่คนเดิม แต่ขอไม่ระบุชื่อ ขอรอคำตอบจากเจ้าตัวก่อน เนื่องจากพรรคได้มีการเสนอชื่อเจ้าตัวไปแล้ว ซึ่งหากเจ้าตัวตอบตกลงก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้สมัครนายก อบจ.ที่ดีที่สุด
ส่วนสาเหตุที่ไม่ส่งผู้สมัครคนเดิมลงเลือกตั้ง เพราะเป็นข้อจำกัดโดยส่วนตัว เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว เขามีข้อจำกัดด้านความพร้อม แต่เวลาผ่านมาแล้ว พรรคมีตัวเลือกที่ดีขึ้น จึงเสนอชื่อแคนดิเดตที่คิดว่า ดีที่สุดในปัจจุบัน
เมื่อถามว่า ตอนนี้ “กลุ่มผึ้งหลวง” อาจจะยังไม่พร้อม มองว่า จะเป็นแต้มต่อให้พรรคประชาชนหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกสนามการเลือกตั้ง สุดท้ายขึ้นอยู่ที่พี่น้องประชาชน ส่วนคู่แข่งจะรวมตัว หรือไม่รวมตัวกันอย่างไร เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญที่สุดคือ พรรคประชาชนส่งแคนดิเดตที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
เมื่อถามต่อว่า การที่พรรคประชาชนได้ สส. จังหวัดนนทบุรียกจังหวัด จะสร้างความกดดันในการเลือกตั้งนายก อบจ.ให้กับพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่ได้กดดันอะไร แต่เป็นแรงผลักดันมากกว่า ซึ่งจำเป็นที่ต้องส่งแคนดิเดตที่ดีที่สุดให้เป็นตัวเลือกกับประชาชน หากพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้ง อบจ.นนทบุรี จะถือว่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุด พรรคจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหาร จึงขอโอกาสพี่น้องชาวนนทบุรี ถ้าเคยมอบความไว้วางใจให้กับ สส.พรรคประชาชนยกจังหวัด ซึ่งในสนามนี้ก็อยากให้มอบความไว้วางใจให้กับแคนดิเดตพรรคประชาชนด้วยเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.นนทบุรีล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ อดีตนายก อบจ.นนทบุรี ได้คะแนน 219,173 คะแนน เอาชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชน ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 อย่างนายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ที่ได้คะแนนไป 155,035 คะแนน