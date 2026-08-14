นายกฯ ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไร้เส้นสาย ไม่มีเพดาน สาวถึงใครก็คนนั้น

นายกฯ ย้ำ คดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีเส้น ไม่มีสาย ชี้ ปปง. - ป.ป.ช. - ตร.อยู่ระหว่างผนึกกำลังตรวจสอบ ลั่นไม่มีเพดาน หากถึงใครก็คนนั้น
วันนี้ (14 ส.ค. 69) เวลา 08.50 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจชมรมSTRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่า มี สจ.จังหวัดสตูล เป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่น ว่า ตนฟังรายงานเฉพาะคนที่ตนแต่งตั้งเป็นทางการ และหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบ เช่น สำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ดำเนินการอยู่ และร่วมมือกันที่ขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับตำรวจในการสอบสวนขยายผล
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า แต่ละหน่วยงานจะมีหน้าที่ของแต่ละหน่วยไป และมาสรุปผลออกมา หากเห็นว่ามีการกระทำความผิดในส่วนใด เจ้าหน้าที่ก็จะกระจายงานกันออกไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวน และดำเนินคดี
“ที่แน่ๆ คือใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี ไม่มียกเว้น ไม่มีเส้น ไม่มีสาย ไม่มีเพดาน เพราะตอนนี้คนพยายามบอกว่ามีเพดานอยู่ที่ระดับนั้นระดับนี้ ระดับนั้น ผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดาน ถึงใครก็คนนั้น” นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย