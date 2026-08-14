"อนุทิน” เสียใจไม่ได้ไปเยี่ยม “เกรียง” ปัดตอบปมพบ ”ทักษิณ“ ในงานศพ

"อนุทิน” รับเสียใจไม่ได้ไปเยี่ยม “เกรียง” ก่อนหน้านี้ ไม่ตอบหลังถูกจับตาพบ “ทักษิณ” ในงานศพ
เวลา 09:00 น. วันที่ 14 ส.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนายเกรียง กัลป์ตินันท์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีการจับตาว่าจะได้พบกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ต้องไปเพราะนายเกรียง เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ของผม ตอนอยู่ด้วยกันก็น่ารัก มีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกัน มีน้ำใจ และรู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นคนกว้างขวาง เป็นผู้ใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมระบุว่า ตนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปเยี่ยมตอนที่ท่านป่วย และไม่รู้ว่าป่วยหนักพอสมควรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งท่านเองก็เพิ่งอายุ 70 กว่าปีเอง