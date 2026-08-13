เดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต 10 เดือน ปีงบฯ 69 จับได้กว่า 3 หมื่นคดี ค่าปรับกว่า 900 ล้าน

รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เผย 10 เดือน ปีงบประมาณ 69 จับกุมคดีรวม 32,812 คดี คิดเป็นค่าปรับ 901.82 ล้านบาท ประมาณการค่าปรับรวม 4,508.18 ล้านบาท พบคดียาสูบกระทำผิดมากสุด จำนวน 20,160 คดี หรือกว่าร้อยละ 61 ของคดีทั้งหมด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศ โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อน ซึ่งยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ตรวจพบมากที่สุด และสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า รัฐบาล โดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการสืบสวน การข่าว และการปฏิบัติการเชิงรุกในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 กรกฎาคม 2569) สามารถจับกุมคดีได้รวม 32,812 คดี คิดเป็นค่าปรับ 901.82 ล้านบาท และมีประมาณการค่าปรับรวม 4,508.18 ล้านบาทโดยคดียาสูบยังคงเป็นประเภทสินค้าที่พบการกระทำผิดมากที่สุด จำนวน 20,160 คดีหรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 61 ของคดีทั้งหมด มีค่าปรับ 609.39 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับ 4,376.97 ล้านบาท พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาสูบ จำนวน 4,862,367 ซอง
“จากการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายได้หลายคดีสำคัญในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าสรรพสามิตทุกประเภท รัฐบาลเดินหน้ามุ่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ควบคู่กับการปราบปรามการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศ” นางสาวพลอยทะเล กล่าว