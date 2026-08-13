งาน OTOP ศิลปาชีพ เมืองทอง 5 วัน ยอดขายทะลุ 367 ล้านบาท

รัฐบาลเผยยอดขายงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” 5 วัน ทะลุ 367 ล้านบาท วันที่ 12 ส.ค. วันเดียวยอดพุ่ง 82.7 ล้านบาท
วันนี้ (13 ส.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ตลอด 5 วันแรกของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2569 มียอดจำหน่ายสะสมรวม 367,933,077 บาท สะท้อนการตอบรับที่ดีจากประชาชนต่อผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาด เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรง ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เพียงวันเดียว มียอดจำหน่ายรวม 82,735,853 บาท สูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงาน แบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาท ยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาท และยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,003,647 บาท
ขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่ 8-12 สิงหาคม 2569 ได้แก่ วันที่ 8 สิงหาคม 70,728,357 บาท วันที่ 9 สิงหาคม 75,258,201 บาท วันที่ 10 สิงหาคม 70,015,308 บาท วันที่ 11 สิงหาคม 69,195,358 บาท และวันที่ 12 สิงหาคม 82,735,853 บาท ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสะสม 5 วันอยู่ที่ 367,933,077 บาท
เมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณ 193.8 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาหารประมาณ 66.7 ล้านบาท ของใช้ประมาณ 41.7 ล้านบาท สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ 8.8 ล้านบาท และเครื่องดื่มประมาณ 7.5 ล้านบาท
“ยอดจำหน่ายกว่า 367 ล้านบาท ในเวลาเพียง 5 วัน แสดงให้เห็นถึงพลังของสินค้า OTOP และภูมิปัญญาไทยที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนได้จริง โดยเฉพาะวันที่ 12 สิงหาคม เพียงวันเดียว มียอดจำหน่ายกว่า 82.7 ล้านบาท รัฐบาลต้องการให้ตลาด OTOP เป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และนำเม็ดเงินลงไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่อง” รองโฆษกฯ กล่าว
ทั้งนี้ งาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี” ยังจัดต่อเนื่องถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2569 โดยภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ผ้าไทย งานหัตถกรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายประเภท พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ภายในงานได้ด้วย.