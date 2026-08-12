“อาสพลธ์” จี้ สถ.ส่งชื่อ 5,925 รายโยงทุจริตสอบท้องถิ่นให้ 5 หน่วยงานลุยสอบเส้นทางการเงิน ล่าตัวผู้บงการ เร่งให้จบใน 30 วัน

“อาสพลธ์” จี้ สถ.ส่งชื่อ 5,925 รายโยงทุจริตสอบท้องถิ่นให้ 5 หน่วยงานลุยสอบเส้นทางการเงิน ผู้ร่วมขบวนการ ผู้บงการ และผู้ที่ได้รับประโยชน์ ให้ถึงที่สุด ลั่นคดีต้องจบใน 30 วัน
เมื่อวันที่ 12 ส.ค.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีเรียกรับเงินการทุจริตการสอบท้องถิ่น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาสอบสวนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษว่า เมื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบมีข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 ราย แล้ว ตนขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งรายชื่อทั้งหมดให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบโดยทันที ได้แก่ ป.ป.ช. ปปง. DSI ป.ป.ท. และ CIB เพื่อให้ตรวจทั้ง เส้นทางการเงิน ผู้ร่วมขบวนการ ผู้บงการ และผู้ที่ได้รับประโยชน์ ให้ถึงที่สุด
“เมื่อมีการเซ็น MOU ทั้ง 5 หน่วยงานแล้ว ต้องทำให้เกิดผลจริง ใครทุจริต ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้น วันนี้สื่อได้นำความจริงมาตีแผ่ให้คนทั่วประเทศได้เห็น เรื่องที่ชาวบ้านไปแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว คดีไม่มีความคืบหน้า เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางมา กระบวนการต้องเดินต่อ และคดีต้องจบภายใน 30 วันตามกฎหมาย ที่ผ่านมาเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และทำเพื่อคนบริสุทธิ์ที่เขาตั้งใจสอบ วันนี้คนบริสุทธิ์ทำคะแนนได้ดีจะได้รับราชการ คนโกงก็ถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการ” นายอาสพลธ์ กล่าว