“มท.3” สั่ง กปภ. ลุยสอบมิจฉาชีพชุดพนักงาน อ้างตัดน้ำขู่ตุ๋นเงินร้านเสริมสวยอุดรฯ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปภ. หลอกเรียกเก็บค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียม หรือค่าติดตั้งประปา ย้ำตรวจสอบข้อมูลและช่องทางการชำระเงินให้ชัดเจนก่อนทุกครั้ง พร้อมแนะหลัก “ไม่มั่นใจ อย่าโอน ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง” เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ หรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความไว้วางใจและหลอกให้ประชาชนชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ จึงมีความห่วงใยประชาชนและผู้ใช้น้ำของ กปภ. โดยขอให้เพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรม โดยเฉพาะกรณีมีบุคคลมาเรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้าน หรือแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคล โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ กปภ. ทั้งนี้ กปภ. ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้าน และไม่ให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ หากมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปภ. และเรียกเก็บเงิน ขอให้ประชาชน อย่าเพิ่งหลงเชื่อหรือโอนเงิน และควรตรวจสอบข้อมูลกับ กปภ. ก่อนทุกครั้ง สำหรับกรณีการขอติดตั้งประปาใหม่หรือการรับบริการอื่น ๆ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายกับ กปภ.สาขาที่ให้บริการโดยตรงก่อนชำระเงิน และหลีกเลี่ยงการชำระเงินผ่านบุคคลหรือช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการ โดยขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลัก “ไม่มั่นใจ อย่าโอน ตรวจสอบก่อนทุกครั้ง” และสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรม หากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กปภ. เรียกเก็บค่าน้ำประปา ขอให้ปฏิเสธการชำระเงิน รวมทั้งไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่อ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำหรือค่าธรรมเนียม และกรณีมีการเรียกเก็บค่าติดตั้งประปาหรือค่าบริการต่าง ๆ ควรตรวจสอบกับ กปภ.สาขาที่ใช้บริการให้แน่ชัดก่อนดำเนินการทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ กปภ. เท่านั้น ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official @PWAThailand หากมีข้อสงสัย พบพฤติการณ์น่าสงสัย หรือต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ สามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center ๑๖๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง