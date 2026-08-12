‘พนิดา’ จี้ กกต.แจงให้ชัดเส้นเงิน 8.6 แสนเชื่อมโยงนักการเมืองสีน้ำเงิน-พนักงาน กกต. เกี่ยวข้องเลือกสว.หรือไม่

"พนิดา" บี้ กกต.ตอบให้ชัดปมเส้นเงิน 8.6 แสน จากนักการเมืองสีน้ำเงินถึงพนักงานในองค์กร ตกลงเกี่ยวเลือก สว. หรือไม่ หลังคำชี้แจงยังคลุมเครือและไม่มีคำตอบเรื่องการดำเนินคดีอาญา
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม น.ส.พนิดา มงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการ และรองโฆษกพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเส้นทางการเงินปริศนา 860,000 บาท ที่เชื่อมโยงระหว่างนักการเมืองสีน้ำเงินในจังหวัดอำนาจเจริญ กับพนักงานสืบสวนของ กกต. ว่า เท่าที่ดูคำชี้แจงจาก กกต.แล้วเรายังไม่เห็นคำตอบของคำถาม ซึ่ง กกต. ตอบมาแค่ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มอบหมายให้พนักงาน กกต.คนนี้ไต่สวนสำนวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.
น.ส.พนิดา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีถ้อยคำในแถลงการณ์ระบุว่ามีการรับเงินก้อนนี้จริง ตามที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้เปิดเผยเรื่องเส้นเงินไป แต่ยังไม่มีถ้อยคำไหนที่บอกว่าการรับเงินนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.หรือไม่ แล้ว กกต. ดำเนินการอย่างไรต่อนอกจากการปลดออกจากเจ้าพนักงาน มีการดำเนินการทางอาญาต่อหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องขอถามไปยัง กกต.ต่อ และกกต.ต้องมีคำตอบ