“ชัชวาล” ติงรัฐบาล-นบข.ทำงานล้มเหลว 2 เดือน ไร้มาตรการช่วยชาวนา “สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน” แค่ราคาคุย

“ชัชวาล” ติงรัฐบาล-นบข.ทำงานล้มเหลว 2 เดือน ไร้มาตรการช่วยชาวนา “สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน” ที่แท้แค่ราคาคุย ย้ำ จะช่วยไม่ช่วย ขอความชัดเจนด่วน
นายชัชวาล แพทยไทย สส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยสร้างไทย ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนและอัปเดตสถานการณ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จากแปลงนาสาธิต โดยระบุว่า นับจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ชุดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 จนถึงปัจจุบัน (11 สิงหาคม 2569) เวลาผ่านพ้นไปกว่า 2 เดือนเต็ม แม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยว แต่กลับยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือด้านการผลิต (ต้นน้ำ) ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการผลิตไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการประชุมหรือกำหนดทิศทางใดๆ
นายชัชวาล ชี้ว่า ปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูกาลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องเผชิญกับวิกฤตรอบทิศทาง ทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงจากราคาปุ๋ย ค่าแรง และราคาน้ำมัน รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่ต้องรับมือทั้งปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เสี่ยงต่อการไม่ได้ผลผลิตตามเป้า นอกจากนี้ การที่ภาครัฐเงียบเฉย ไม่ชี้แจงความคืบหน้า ยังเปิดโอกาสให้เกิดกระแสข่าวลือและการสร้างข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียเพื่อหวังยอดวิว สร้างความสับสนและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของชาวนาที่กำลังรอคอยความหวัง
นายชัชวาล จึงเรียกร้องไปยัง นายกรัฐมนตรี, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์ และ นบข. เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรและการใช้ชีวิตได้ หากจะเดินหน้าต่อ ขอให้เร่งประชุม กำหนดกรอบแนวทางช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตหรือโครงการปุ๋ย เพื่อให้ชาวนามีเป้าหมายในการรอ แต่หากจะไม่ทำต่อหรือยกเลิก ก็ขอให้ประกาศบอกตรงๆ อย่าปล่อยให้รอโดยไร้จุดหมาย พร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึก ทั้งเรื่องต้นทุน การบริหารจัดการน้ำ และหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุน
นายชัชวาล ระบุทิ้งท้ายว่า ชาวนาต้องอดทนรอคอยมานานกว่า 2 เดือนจนหมดแรง การทำงานของภาครัฐในปัจจุบันไม่เป็นไปตามที่เคยกล่าวไว้ว่า “สั่งวันนี้ เสร็จตั้งแต่เมื่อวาน” ถึงเวลาแล้วที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการ นบข. จะต้องเร่งดำเนินการและมีคำตอบที่ชัดเจนให้กับชาวนาได้แล้ว