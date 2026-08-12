โฆษกรัฐบาลปัดข่าวไทยนำความร่วมมือทางทหารแลกเงื่อนไขการค้าสหรัฐฯ ย้ำทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ประเทศ–ประชาชนเป็นหลัก

โฆษกรัฐบาลปัดข่าวลือ ย้ำจุดยืนไทยไม่นำความร่วมมือทหารแลกการค้าสหรัฐฯ ชี้ทุกการเจรจายึดผลประโยชน์ชาติและประชาชนเป็นหลัก แยกชัดเจนเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศบางแห่ง ระบุว่ารัฐบาลไทยเตรียมนำความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ใช่แนวนโยบายของรัฐบาลไทย
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมและความสมดุลทางการค้า โดยรัฐบาลจะพิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และประชาชนไทย พร้อมแสวงหาข้อตกลงที่สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
ขณะเดียวกัน ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และดำเนินไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกัน ความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ยังคงดำเนินไปตามกรอบและแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้ถูกนำไปผูกโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาการค้า
สำหรับการฝึกร่วมคอบร้าโกลด์ 27 จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 46 ตามแผนการฝึกระยะหกปี 2025 -2030 มี 31 ประเทศเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ เช่น cyber และ space
โดยเดือนหน้าจะมีการวางแผนขั้นกลาง ณ มลรัฐฮาวาย สำหรับเตรียมการฝึกช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้า ซึ่งการฝึกยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม และขยายขอบเขตเพิ่มมากขึ้น
“ไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ที่กว้างและลึกในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน แต่ละเรื่องมีกรอบและผลประโยชน์ของประเทศที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รัฐบาลจะไม่ใช้ผลประโยชน์ด้านหนึ่งของประเทศไปแลกกับอีกด้านหนึ่ง” นางสาวรัชดา กล่าว