นายกฯนำครม.สัญจรสงขลา 31 ส.ค.-1 ก.ย.ติดตามข้อสั่งการ โฆษกโต้โอนแล้วงบฟื้นฟู-ป้องกันอุทกภัย

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ นำ ครม.สัญจร สงขลา 31 ส.ค. 69 - 1 ก.ย. 69 ติดตามผลข้อสั่งการ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ โฆษกรัฐบาลย้อนฝ่านค้าน งบฟื้นฟู-ป้องกันอุทกภัย โอนไปแล้ว!
วันนี้ (วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบฝ่ายค้านที่ตั้งคำถาม ถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง วงเงิน 843 ล้านบาท สำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว
นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า จากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ พบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง กษ. จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปใช้ในการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว
ทั้งนี้ สำหรับการประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดสงขลา นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 1 กันยายน 2569 โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้