“เจเศรษฐ์” เผย ปภ.ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติฯ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคเหนือ - อีสาน ยืนยันความพร้อมการแจ้งเตือนประชาชน

วันนี้(11 ส.ค.)ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้ ว่า เบื้องต้นมีการเฝ้าสังเกตุการณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ (11 ส.ค.) มีการแจ้งเตือน Cell Broadcast (เซลล์บรอดแคสต์) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่น้ำลาว และจังหวัดพะเยา ขณะที่ภาคอีสานซึ่งปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นเรื่อยๆ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่
นายเจเศรษฐ์ ยังกล่าวถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูน้ำหลาก ว่า มีแผนรับมือโดยมีการซักซ้อมหลายรอบมาก พร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นให้เฝ้าระวัง หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนโดยระบบ Cell Broadcast รวมถึงประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หอระจายข่าว และผู้นำชุมชน
ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือน ขอให้เริ่มปฏิบัติการตามแผนซักซ้อม และให้ความร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นในการเคลื่อนย้ายตนเอง และยานพาหนะ
นายเจเศรษฐ์ เปิดเผยด้วยว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีเคยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับดูแลเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งทั่วประเทศทั่วประเทศ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (11 ส.ค.) รองนายกรัฐมนตรีได้ทำรายงานกลับมายังที่ประชุม โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีในสถานสถานะฉุกเฉินอีกท่านละ 100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัย และรองรับสถานการณ์น้ำแล้ง ซึ่งหวังว่าการใช้เม็ดเงินจำนวนนี้ จะเป็นการใช้เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน และเชื่อว่าจะสามารถนำลงไปขับเคลื่อน เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำแล้งได้ด้วย แม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงน้ำหลาก และฝนตกชุกในบางพื้นที่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับให้หาพื้นที่เก็บน้ำก้อนนี้ในช่วงน้ำหลาก เพื่อบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า