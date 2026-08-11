“ปกรณ์” ยก.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คุ้มครองคำสั่ง-มติ ขณะ “นพ.สรณ” นั่งปธ.กสทช. ใช้กรณีชี้ขาดคุณสมบัติ

รองนายกฯ ยกกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คุ้มครองคำสั่ง-มติ ขณะ “นพ.สรณ” ดำรงตำแหน่งประธานกสทช. ชี้ใช้กับทุกกรณี ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถูกวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ -มีลักษณะต้องห้าม
วันนี้ (11ส.ค.) เวลา 14.10 น. นายปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อ นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อปลดออกจากตำแหน่ง ซึ่งตามกฎหมาย คำสั่งหรือมติต่างๆที่เคยออกมาในช่วงที่นายแพทย์สรณดำรงตำแหน่งจะมีผลอย่างไร
นายปกรณ์กล่าวว่าในเรื่องนี้ มีมาตรา 19 ของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ใช้กับทุกกรณี ที่ผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ราชการ ถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างไร โดยกฎหมายเขียนรองรับไว้แล้วว่า ไม่กระทบต่อการกระทำที่ได้ทำไปแล้ว ไม่เช่นนั้น ความมั่นคงของคำสั่งทางปกครองจะเสียหายไป และจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นมากมาย ยืนยันว่ามีกฎหมายรองรับไว้แล้ว
เมื่อถามว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะไม่กระทบต่องานที่ทำค้างไว้ใช่หรือไม่ นายปกรณ์กล่าวว่า ไม่ได้กระทบ
เมื่อถามว่า กฎหมายคุ้มครองคณะกรรมการสรรหาด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการไปร้องเอาผิดย้อนหลัง นายปกรณ์กล่าวว่า แล้วแต่การใช้สิทธิ์ ต้องเป็นไปโดยสุจริต ตามกฎหมายมีแค่นั้น
เมื่อถามว่าสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนกฎหมายใช่หรือไม่ นายปกรณ์ยอมรับว่าใช่