ครม.ไฟเขียว “นมโรงเรียน” ไปต่อ เติมสิทธิ ม.1-ม.3 เด็กขยายโอกาส 5.8 แสนคน ช่วยลดน้ำนมดิบล้นตลาด

ครม.ไฟเขียวขยายโครงการนมโรงเรียนถึงนักเรียน ม.1-ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มสิทธิเด็ก 582,947 คน ช่วยเสริมโภชนาการ ลดภาระครอบครัว พร้อมเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบ ช่วยเกษตรกรโคนมและลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด
วันที่ 11 ส.ค.ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ ครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ พร้อมอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา 2570
การขยายโครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 582,947 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโต โดยเดิมโครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง ป.6 ขณะที่นักเรียน ม.1-ม.3 ยังไม่ได้รับการจัดสรรนมจากโครงการ
ขณะเดียวกัน การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายยังช่วย เพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิต ลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด และสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนม รวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้น
สำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2569 เนื่องจากภาคเรียนที่ 1 ได้เริ่มไปแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ใน เดือนพฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่ จากเดิม 260 วัน เหลือประมาณ 145 วัน พร้อมปรับกรอบงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนวันที่ดำเนินโครงการ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมมากขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดรองรับน้ำนมดิบในประเทศ ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตล้นตลาด และช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้เกษตรกรโคนม จึงเป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์ทั้ง เด็ก ครอบครัว เกษตรกร และอุตสาหกรรมนม ไปพร้อมกัน