นายกฯ พร้อมภริยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

นายกรัฐมนตรี และภริยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องสักการะ และกราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2569
วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 09.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางธนนท์ ชาญวีรกูล ภริยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายเครื่องสักการะ และกราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2569
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านข้างพระอุโบสถ
ต่อมา นายกรัฐมนตรี และภริยา เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารภุชงค์ประทานสิทธิ์ 1 เพื่อถวายเครื่องสักการะ ประกอบด้วย พานธูปเทียนแพ เทียนพรรษา พุ่มดอกไม้ ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2569
อนึ่ง นายกรัฐมนตรี และภริยา ได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ณ อาคารสัมฤทธิ์วิทยากร พร้อมถวายเครื่องสักการะ ประกอบด้วย พานธูปเทียนแพ พุ่มเทียน พุ่มดอกไม้ ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม และรับฟังโอวาทธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนไทย ตลอดจนแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดี ศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป