มีดโกนแผลงฤทธิ์! “ชวน” กรีด กกต. ถ้าเป็นหนี้บุญคุณโจรการเมือง รอไปงานศพเพื่อตอบแทน ดีกว่าบิดความจริงช่วยยื้ออำนาจ

“ชวน” จี้ กกต.กล้าฟันคดีฮั้ว สว.ยึดหลัก “ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก” อย่าบิดความจริงตอบแทนบุญคุณใคร เหน็บเจ็บ หากเป็นหนี้บุญคุณ “โจรการเมือง” รอไปงานศพตามประเพณีก็พอ ดีกว่าทำผิดให้ถูกเพื่อตอบแทน
นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมนิทรรศการศิลปะแห่งชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะนานาชาติ : Art Exchange 2026 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ช่วงหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาพิเศษ อดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย พูดถึงปัญหาทางสังคมและการเมือง ว่า ทุกสิ่งอย่างจำเป็นต้องยึดถือคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หากไร้ซึ่งคุณภาพก็อยู่ยาก
“ไม่อับอายเลยหรือคนรับราชการต้องซื้อ 5 แสน 7 แสน เพื่อมากินเงินหมื่น เป็นแล้วไม่รีดไถ มีหรือ นักการเมืองที่ซื้อเสียงมา 100 ล้าน 80 ล้าน มีหรือครับมากินเงินเดือนแค่แสนบาท กี่ปีก็ไม่คุ้ม แต่คนเหล่านี้เขามีทางออก เขามองการเมืองเป็นธุรกิจ ลงทุนแล้วก็ต้องเอากำไร การทุจริตจึงระบาดไปทั่ว วงจรอุบาทว์นี้ก็ลามไปถึงข้าราชการ ลามไปถึงองค์กรอิสระ”
นายชวน กล่าวว่า ปัญหาในองค์กรอิสระขณะนี้ อย่างที่เราเห็นกันว่า มีการแทรกแซงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จนมีเรื่องคดีฮั้ว สว. และตอนนี้มีการคาดคั้น กกต.ให้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แต่ กกต.จะกล้าทำหรือ ในเมื่อ กกต.ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งในยุคนี้ ผ่านการเลือกของ สว.ชุดปัจจุบัน ซึ่งเป็นชุดที่เขามองกับว่ามาจากระบบโกง จึงตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาจากระบบโกงจะกล้าตัดสินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ แต่ส่วนตัวยังเชื่อว่ายังมีคนดีอยู่ในสังคม คงไม่เลวร้ายไปทั้งหมด
นายชวน เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังทำหนังสือไปถึง ประธาน กกต. ให้กำลังใจขอให้ท่านกล้ายึดความถูกต้อง อะไรผิดเป็นผิด อะไรถูกเป็นถูก
ส่วนเรื่องจะใช้หนี้บุญคุณกัน นายชวน กล่าวว่า “ถ้าเราได้เป็นหรือได้มีตำแหน่งเพราะเขาก็ค่อยตอบแทนบุญคุณ ตอนเขาตาย ไปงานศพเขา เขาจะตายธรรมดา หรือเป็นอหิวาตกโรคตาย ก็ไปงานศพเป็นการตอบแทนบุญคุณในทางธรรมเนียมประเพณี อย่าตอบแทนด้วยวิธีทำถูกให้ผิด ทำผิดให้ถูก เพียงเพื่อให้โจรการเมืองเหล่านี้ อยู่ในอำนาจ”