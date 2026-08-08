รองนายกฯ "ยศชนัน" ร่วมพิธีรดน้ำศพ "ครูทิวาพร" เหยื่อเหตุสลด รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
วันนี้ (8 ส.ค.) ที่วัดโตนด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสาวทิวาพร วานิช หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา
สำหรับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนนักเรียนภายในสถานศึกษา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางมาถึง ศ.ดร.ยศชนัน ได้เข้าพูดคุยสอบถามและกล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังได้เป็นตัวแทนนำพวงหรีดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าาการกระทรวงมหาดไทย และของตน มาวางเพื่อร่วมไว้อาลัยและแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตอีกด้วย