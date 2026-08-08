นายกฯ สั่งเข้ม ไม่ใช่ จนท.พกปืนออกนอกบ้านโทษหนัก ปืนถูกขโมยไปก่อเหตุเจ้าของผิดร่วม ปัดข้อเสนอให้ครูพกปืน

นายกฯ ย้ำเข้มไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐพกปืนนอกเคหสถานมีโทษอุกฉกรรจ์ ปัดตกข้อเสนอครูพกปืนป้องกันตัว เหตุไม่ใช่เจ้าพนักงาน ลั่นปืนถูกขโมยไปก่อเหตุ เจ้าของเป็นผู้ต้องหาร่วม ส่วนปืนเถื่อนต้องยึดหมด ยันดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ รับมีเคสแดง 1-2 ราย
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม ที่เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ช่วงค่ำวันที่ 7 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังลงพื้นที่ดูจุดเกิดเหตุกราดยิง ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ว่า จากเหตุการณ์นี้เราคงต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืน โดยตนได้คุยกับ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี แล้วว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย แม้กระทั่งการออกกฏหมายในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนต้องให้เข้มข้นมากกว่านี้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ตนก็ยังย้ำเหมือนเดิมโดยให้เน้นเรื่องการตั้งด่านตรวจตรา หรือถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะที่ใดก็ตาม พกอยู่ในรถหรือออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาที่อุกฉกรรจ์ได้เลย
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีสนามยิงปืน รัฐบาลต้องป้องกันอย่างไรก่อนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สนามยิงปืนเขามีกฎระเบียบอยู่แล้ว ซึ่งอยู่ภายใต้กรมการปกครองของจังหวัด ถ้าขอให้ไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืน ปืนทุกกระบอก ลูกปืนทั้งหมดมีการลงทะเบียน มีการฝากไว้ที่สนามยิงปืน ลูกปืนที่ซื้อเพื่อซ้อมก็ซื้อที่สนามบินยิงปืน มันก็จะควบคุมได้ ซึ่งระเบียบเป็นเช่นนี้อยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหา ถ้าอยากจะไปใช้ฝึกไปซ้อมไปฝึกทักษะการยิงปืนก็สามารถไปซ้อมที่สนามยิงปืน แต่อย่าออกนอกบ้านหรือพกติดตัวไปเพื่อให้เกิดความ อุ่นใจว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ ใครเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมา ถ้านำปืนนี้ไปใช้เพื่อไปแก้ปัญหาก็จะถูกดำเนินคดีที่รุนแรงมาก
เมื่อถามว่ามีคนเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ครูพกปืนไว้ป้องกันตัว นายอนุทิน กล่าวว่า ก็บอกแล้วว่าไม่ให้มีอาวุธปืนจะไปให้ครูพกปืนได้อย่างไร และครูไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน เมื่อถามว่ากรณีที่ครอบครองปืนเถื่อนหรือปืนที่ไม่ถูกต้องจะมีการฟื้นโครงการที่นำปืนเหล่านั้นมาคืนเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีความผิดเหมือนในอดีตหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ปืนเถื่อนก็จะต้องยึดหมด ไม่มีหรอกปืนเถื่อนที่ถูกต้อง มันไม่มี ตราบใดที่ตนเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าใครครอบครองปืนเถื่อนถ้าถูกจับได้หรือถ้าไปทำผิดคดีอื่นขึ้นมา แล้วมีการไปตรวจค้นบ้านขึ้นมาเกิดพบอาวุธปืนเถื่อนก็เข้าข่ายผิดกฎหมาย ก็ต้องมีการเพิ่มข้อหา เพิ่มกระทง มันไม่คุ้มหรอกครับ ส่วนจะทำอย่างไรกับปืน ก็ต้องเอามาคืนกรมการปกครอง ให้อำเภอ หรือให้สถานีตำรวจทำบันทึกเอาไว้ เพราะปืนเถื่อนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีน้องที่ก่อเหตุถูกบุลลี่ในภาพกว้างเราจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร เพราะอาจจะไม่ได้โดนแค่น้องคนนี้คนเดียว ในอนาคตอาจจะมีเรื่องบูลลี่เกิดขึ้น นายกฯกล่าวว่า รอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยก่อน ตอนนี้อย่าไปคาดเดา ปล่อยให้คนมีหน้าที่เขาดำเนินการ คนที่ไม่มีหน้าที่อย่าเพิ่งไปตั้งข้อสงสัยต่างๆขึ้นมาให้เป็นที่กังวลของสังคม
เมื่อถามว่า ตอนนี้ทางกรมการปกครองกำลังคุยกันเรื่องที่จะปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวจะเป็นอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ไม่ใช่กรมการปกครองอย่างเดียว ทางตำรวจและผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานก็ได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่าบางบ้านที่มีปืนอยู่แต่ไม่ได้นำออกมาใช้ต้องกำชับอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ถึงอย่างไรก็ต้องมีทะเบียนก่อนและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึง ต้องเก็บไว้อย่างมิดชิด เมื่อถามว่า เจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า แน่นอน ปืนถ้าเป็นทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กแล้วถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมาย หรือไปยิงใคร ทำร้ายใคร เจ้าของปืนก็รับเต็มๆ อย่ามาบอกว่าเก็บเอาไว้แล้วเขามาขโมยออกไป หรืออะไรไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บ ก็ต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ให้เรียบร้อย ถ้าปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครและเขาไปทำให้เกิดเหตุการณ์เจ้าของปืนต้องถูกดำเนินคดีด้วย เป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอน แล้วเนื่องจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงและดำเนินคดี และจะขอความร่วมมือไปยังอัยการและศาล เพื่อขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่าได้รับรายงานกรณีผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้บาดเจ็บทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างเต็มที่ แต่ก็มีเคสสีแดงอยู่ 1-2 ราย เมื่อถามว่านายกฯจะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่