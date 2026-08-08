รัฐบาลเดินหน้าคืนคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน! พม.ลุยราชดำเนิน คัดกรอง 16 ราย 2 คนสมัครใจเข้าศูนย์ฯ ฟื้นสุขภาพ-สร้างอาชีพ

พม.เดินหน้าดูแลคนไร้บ้านเชิงรุก ลุยราชดำเนินคัดกรอง 16 ราย ก่อนส่งต่อ 2 ราย ที่สมัครใจเข้าศูนย์คุ้มครองฯ ดูแลทั้งสุขภาพ ติดตามหาญาติ และวางแผนอาชีพ เพื่อช่วยให้กลับมาตั้งหลักและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินหน้าช่วยเหลือคนไร้บ้านเชิงรุก โดยเน้นการลงพื้นที่เข้าถึงประชาชน คัดกรองปัญหาเป็นรายบุคคล และเชื่อมต่อความช่วยเหลือให้เหมาะกับสภาพปัญหา ทั้งด้านสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการ ครอบครัว และการประกอบอาชีพ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 19.30 น. ดร.เอนกชัย เรืองรัตนากร ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่
จากการลงพื้นที่พบคนไร้บ้าน 16 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน และหญิง 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยและเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล ประเมินสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตเบื้องต้น รวมถึงสอบถามปัญหาและความต้องการ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่สามารถเข้าถึงได้
ผลจากการพูดคุย มีชาย 2 คนแสดงความสมัครใจเข้ารับการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินปัญหาและความต้องการอย่างละเอียด เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับแต่ละคน
สำหรับทั้ง 2 ราย จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงดูแลอาการติดสุรา ติดตามค้นหาญาติ และประเมินความพร้อมด้านการดำรงชีวิต ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพ การมีงานทำ และการสร้างรายได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละราย
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือคนไร้บ้านจำเป็นต้องดูเป็นรายบุคคล เพราะสาเหตุและปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกัน การลงพื้นที่จึงไม่ได้มุ่งเพียงการนำคนออกจากพื้นที่สาธารณะ แต่ต้องทำความเข้าใจสภาพปัญหาและเชื่อมต่อบริการที่จำเป็น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
“กรณี 2 รายที่สมัครใจเข้าศูนย์ฯ เป็นตัวอย่างของการทำงานที่เริ่มจากการลงพื้นที่พูดคุยและสร้างความไว้วางใจ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการดูแลที่เป็นระบบ ทั้งการตรวจสุขภาพ การติดตามครอบครัว และการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โดยเป้าหมายคือช่วยให้แต่ละคนมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวง พม. จะเดินหน้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สิทธิและสวัสดิการ การคุ้มครอง การติดตามครอบครัว และการมีงานทำ โดยมุ่งให้การช่วยเหลือสามารถตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละบุคคลและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม