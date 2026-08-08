รัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิง ใกล้ชิดต่อเนื่อง แนะขอคำปรึกษาโทร.1415 หรือ 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจ ติดตามผู้ได้รับผลกระทบเหตุกราดยิง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง แนะขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว โทร. 1415 ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าว มอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team หรือ MCATT) ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ (Psychological First Aid หรือ PFA) และวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมผู้บาดเจ็บ ครอบครัว นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพ คลิป หรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึก รับฟังด้วยความเข้าใจ ไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆ และสังเกตอาการผิดปกติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ สามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1415 และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต โทร. 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ รัฐบาลพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการฟื้นฟูสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมต่อไป