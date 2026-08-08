รัฐบาลแจงใช้ Cell Broadcast กรณีเหตุรุนแรง “เตือนเงียบ-เจาะพื้นที่” ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้า ออกแบบรองรับภัยหลายประเภท

รัฐบาลแจงการใช้ Cell Broadcast กรณีเหตุรุนแรง ใช้ “เตือนเงียบ-เจาะพื้นที่” ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้า ย้ำออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
วันนี้ (8 ส.ค.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ใช้ระบบ Cell Broadcast แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้น รัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้ระบบดังกล่าว หลังมีประชาชนสอบถามจำนวนมาก ว่า ทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้ จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า การเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในเหตุการณ์ดังกล่าว ปภ. ได้ใช้ระบบ Cell Broadcast ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ ลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ปภ. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบ Cell Broadcast สามารถส่งข้อความตรงไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายได้พร้อมกันจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับล่วงหน้า และสามารถกำหนดพื้นที่ รูปแบบ และระดับการแจ้งเตือนได้ตามลักษณะของสถานการณ์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเด็นที่ประชาชนสอบถามมาก คือ เหตุใดข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงเตือนเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมา โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงว่า เป็นการตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียง เนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือน อาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น จึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือน้ำท่วมฉับพลัน ที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระบบ Cell Broadcast ไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์ การเลือกระดับการแจ้งเตือน ขอบเขตพื้นที่ และการใช้หรือไม่ใช้เสียง จะพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของภัย หากเป็นเหตุผู้ใช้อาวุธ เป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่ โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายใน
ทั้งนี้ ระบบ Cell Broadcast เป็นเครื่องมือแจ้งเตือนภัยที่สามารถส่งข้อความได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม รัฐบาลขอให้ประชาชนอ่านรายละเอียดในข้อความแจ้งเตือนอย่างรอบคอบ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และไม่เผยแพร่ภาพหรือถ่ายทอดสดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า กรณีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบ Cell Broadcast ให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยแต่ละประเภท รัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมในทุกกรณี