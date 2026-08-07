เครือข่ายต้านความรุนแรงฯ แถลงจี้ ปชน.เร่งจัดการปม “แก้วตา” ถูกคุกคาม เสนอ 5 ข้อ ยกระดับกลไกป้องกัน

เครือข่ายต้านความรุนแรงฯ ออกแถลงการณ์ จี้พรรคประชาชนเร่งจัดการปม “ธิษะณา” เสนอ 5 ข้อ ยกระดับกลไกป้องกันคุกคามทางเพศในองค์กร
เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทย ออกแถลงการณ์ข้อเสนอต่อพรรคประชาชน เรื่อง การจัดการปัญหาการคุกคาม ล่วงละเมิด และแสวงหาประโยชน์ทางเพศในองค์กร ภายหลังกรณี น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล (ปัจจุบันคือพรรคประชาชน) เปิดเผยผ่านหนังสือ “ประชาชนที่ไม่ยอมจำนน” ว่า เคยถูก สส.ของพรรคในขณะนั้นละเมิดทางเพศ และได้แจ้งผู้บริหารพรรคให้รับทราบ แต่ไม่มีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับพื้นที่ทางการเมืองต่อไป
แถลงการณ์ระบุว่า แม้พรรคประชาชน จะชี้แจงว่า ผู้บริหารพรรคได้รับทราบเรื่องจริง แต่ไม่สามารถดำเนินการสอบสวนได้ เนื่องจากผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้กระทำและไม่ต้องการให้ดำเนินการใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายยืนยันว่า ได้แจ้งชื่อผู้กระทำแก่ผู้บริหารพรรคตั้งแต่แรก ทำให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย
เครือข่ายฯ ระบุว่า ขอสนับสนุนและให้กำลังใจ น.ส.ธิษะณา ที่ตัดสินใจออกมาเปิดเผยเหตุการณ์ พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับฟังประสบการณ์ของผู้ถูกละเมิดด้วยความเคารพ และไม่ใช้พฤติกรรมหรือเรื่องส่วนตัวของผู้เสียหายมาเป็นเหตุลดทอนความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหา
นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังตั้งข้อสังเกตว่า พรรคประชาชนเคยเผชิญกรณีการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศภายในองค์กรมาแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ปรากฏนโยบายหรือกลไกที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ แม้ล่าสุดพรรคจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แต่เห็นว่ายังล่าช้าและไม่เพียงพอ
พร้อมกันนี้ เครือข่ายฯ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อพรรคประชาชน 5 ประการ ได้แก่
1. ออกมาขอโทษผู้ถูกละเมิดอย่างเป็นทางการ กรณีผู้บริหารพรรคได้รับทราบเรื่องแต่ไม่ได้ดำเนินการสร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจแก่ผู้เสียหายในขณะนั้น
2. จัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะยังไม่พร้อมเปิดเผยตัวผู้กระทำหรือเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ โดยควรมีระบบรับฟัง บันทึกข้อมูล ช่องทางให้คำปรึกษา และการเยียวยาทางจิตใจ สังคม และกฎหมาย
3. เร่งจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และกลไกป้องกันการคุกคาม ล่วงละเมิด และแสวงหาประโยชน์ทางเพศในองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรทุกระดับ
4. ตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบด้วยบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องความรุนแรงทางเพศ ทำหน้าที่รับฟังข้อเท็จจริง กำหนดแนวทางเยียวยา อำนวยความยุติธรรม และติดตามการดำเนินการของพรรค
5. เร่งดำเนินการแก้ไขกรณีของ น.ส.ธิษะณา โดยเร็ว เพื่อไม่ให้การล่าช้ากลายเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหาย และเปิดช่องให้เกิดการกล่าวโทษเหยื่อ (Victim Blaming)
ท้ายแถลงการณ์ เครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทย ระบุว่า หวังเป็นอย่างยิ่งให้พรรคประชาชนดำเนินการตามข้อเสนอทั้ง 5 ข้ออย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อรักษาความชอบธรรมขององค์กรทางการเมือง และยืนยันหลักการประชาธิปไตยควบคู่กับการเคารพความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงการไม่ยอมรับการคุกคาม ล่วงละเมิด และแสวงหาประโยชน์ทางเพศในทุกระดับขององค์กรและสังคม โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรด้านสิทธิสตรี สิทธิความหลากหลายทางเพศ และสิทธิมนุษยชน รวม 16 องค์กร