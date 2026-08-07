นายกฯ เผย ผู้นำเมียนมาพร้อมแก้ปมชายแดน แต่ขอวัดค่ากลางอันตรายไม่แบบสากล-จี้ไทยปิดช่องส่งอาวุธชนกลุ่มน้อย

“อนุทิน” เผย “มิน ออง ไลง์” พร้อมร่วมมือทุกมิติ แก้ปัญหาชายแดน ระบุ ปัญหาสารพิษขอวัดค่ากลางอันตราย ไม่ใช้แบบสากล อ้างภูมิประเทศทำแบบนั้นไม่ได้ พร้อมขอความร่วมมือไทยปิดช่องทางส่งอาวุธชนกลุ่มน้อย
วันนี้ (7 ส.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีได้พบกับ พลเอกอาวุโส มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา มีการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ํา อย่างไร ว่า ประธานาธิบดี มิน ออง ไลง์ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแก้ปัญหา สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งเรื่องหมอกควันข้ามแดน สารพิษในแม่น้ำ และการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน เขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เป็นเรื่องสารพิษในน้ำ เขารับทราบความเดือดร้อน เขาขอให้ประเทศไทยไปหาค่าที่อันตรายจริงๆ อย่าไปยึดหลักสากล เขาก็มีค่าหนึ่งของเราก็มีอีกค่าหนึ่ง เขาจึงขอให้เราไปวัดค่าความเป็นพิษของน้ำว่าอยู่ในระดับไหน ให้ยึดในระดับที่มีความปลอดภัย กับประชาชนและผู้บริโภค ไม่ให้ยึดค่าสากล เพราะสภาพภูมิประเทศแบบนี้มันทําไม่ได้ เราก็ให้ความร่วมมือ
นายกฯ กล่าวต่อว่า ซึ่งสิ่งที่เขาขอความร่วมมือ เราก็ต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดน เช่น เรื่องชนกลุ่มน้อย ที่เราไปบอกเขาว่าอย่าให้มีผลกระทบต่อประเทศไทย เขาก็ตรวจสอบพบว่า มีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ มาจากเมืองไทย เมดอินไทยแลนด์ก็เยอะ ฉะนั้น เขาก็ขอความร่วมมือเรา ให้ปิดช่องทางทุกอย่าง ในการที่จะทําให้คนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องทุ่นแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งก็เป็นคําขอที่มีเหตุผล ตนก็ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝ่ายมหาดไทย และทหาร ดําเนินการควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามด่านชายแดน และด่านธรรมชาติ เพื่อไม่ให้มีอาวุธเหล่านี้ออกไปทําความเข้มแข็งให้กับชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ