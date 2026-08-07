"อนุทิน" ขออภัย อส.ปะทะพีมูฟที่ มท. แจงเป็นจังหวะ 3 รมช.ไม่อยู่ ตนติดต้อนรับผู้นำเมียนม่า สั่ง "ทรงศักดิ์" เร่งแก้ปมที่ดินทำกิน

นายกฯ ขออภัย เหตุพีมูฟบุก มท. ปะทะ อส.บอกจังหวะไม่ดี บวกกับ 3 "รมช.ไม่อยู่ ตนเองต้อนรับผู้นำเมียนมา สั่ง "ทรงศักดิ์" เร่งแก้ปัญชาที่ดินทำกินโดยเร็ว
ที่ทำเนียบฯ เมื่อเวลา 12.23 น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณี กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) บุก กระทรวงมหาดไทย เพื่อจี้ให้แก้ปัญหาที่ดินทำกินและสิทธิที่อยู่อาศัย เกิดเหตุชุลมุนและปะทะกับเจ้าหน้าที่ อส.ว่า เมื่อวานจังหวะไม่ค่อยดีเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 คนไม่ได้อยู่ที่กระทรวง ขณะที่ตนเองก็ติดภารกิจกับนายมิง ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา ที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคลื่อนตัวเข้าไปที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีการดันกันเข้าไป ส่งผลให้กระจกแตก ทำให้คนบาดเจ็บ
เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจกัน จึงต้องขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนได้สั่งให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้โดยเร็ว ทั้งนี้เราต้องรับฟังและอธิบายชี้แจง หากเขาอยากจะขอประชุม เราก็นัดประชุม ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปหลบ แต่เหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นเป็นเพราะไม่มีรัฐมนตรีอยู่ ขณะที่เขาต้องการจะประชุมให้ได้
แต่เราก็ได้ส่งให้นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ในกระทรวงไปทำความเข้าใจ ซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้ว
"ต้องโทษและขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น" นายกรัฐมนตรี กล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบุกเข้ามาในกระทรวง ขณะที่เจ้าหน้าที่ อส. ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความเรียบร้อย ก็พยายามตรึง ไว้ พอมีการดันกันเข้ามา จึงทำให้กระจกแตก ก็เป็นเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้น