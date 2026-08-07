นายกฯ ชู กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สำคัญต่อการบริหาร เหตุสลดนนทบุรีนักปกครองต้องป้องกัน ย้ำห้ามพกปืน ล้อมคอกแล้วแต่ยังเล็ดลอดได้

“อนุทิน” ยก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สำคัญต่อการบริหาร บอกเหตุสลดนนทบุรีในฐานะนักปกครองต้องป้องกัน ย้ำ ห้ามพกปืน ล้อมคอกแล้วแต่ยังเล็ดลอดได้ ขอร่วมมือดูแลพื้นที่เข้ม อย่าให้มีคนพกปืนนอกเคหสถาน เตรียมรุดลงดูที่เกิดเหตุ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม นายอนุทิน กล่าวตอนหนึ่งว่า วันที่ 10 ส.ค.ของทุกปี คือ วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความสำคัญ แต่สำหรับพวกตนที่เป็นฝ่ายการเมืองและเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จึงถือเป็นวันสำคัญของพวกเราด้วยเช่นกัน วันที่ 10 ส.ค.ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ในพรรคที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ทุกวันจันทร์จะมีการประชุมแกนนำ ผู้บริหารพรรค และรัฐมนตรี เพื่อเตรียมว่าสัปดาห์นี้เราจะทำงานอย่างไรในการผลักดันนโยบายต่างๆ แต่วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. ส่งใบลากันทุกคนเพราะแต่ละคนมีภารกิจในพื้นที่ เพราะเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตนก็ให้ลาเพื่อไปรับฟังปัญหาแล้วกลับมาบอกรัฐบาลเพื่อให้ภารกิจของท่านเกิดประสิทธิภาพ
นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ตนเตรียมชุดขาวมาเพื่อร่วมงานนี้ แต่เนื่องจากภารกิจตั้งแต่เช้า คิดว่า จะมีช่องว่าไปเปลี่ยนชุด แต่เกิดเหตุน่าเศร้าสลดที่ จ.นนทบุรี ซึ่งทุกท่านคงรับทราบแล้วมีการใช้อาวุธปืนยิงครูและนักเรียนในโรงเรียนนั้น มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ นี้คือ สิ่งที่ตนต้องถือโอกาสมาบอกพวกเราในที่นี้ และฝากกระจายไปยังพวกเราทุกคนที่ไม่ได้มาที่ทำเนียบฯ ว่า เราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้อีก มันเป็นสิ่งที่บั่นทอน
คนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตต้องสูญเสียอนาคตและครอบครัวของเขาต้องสูญเสียกำลังหลัก แต่คนที่รอดชีวิตถึงแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนีออกไปได้ แต่ผลกระทบทางจิตใจของเขายังมีมาก ในฐานะที่เราทุกคนเป็นนักปกครองต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ที่ตนมา ถ้าท่านสังเกตตนไม่ให้พกปืน ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีเหตุผลต้องครอบครองปืน คนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนเขาใช้สติสัมปชัญญะ แต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เราเดินเข้าไปสู่วิธีการที่เราขาดสติสัมปชัญญะได้ และเราก็จะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำฉะนั้นอย่าให้มีอุปกรณ์อำนวยในสิ่งที่เขาจะไปก่อเหตุร้ายได้ นี่คือเหตุผลที่ไม่อนุญาติให้ครอบครองปืนโดยประชาชนทั่วไป ตนถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา กระทรวงมหาดไทยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนค้าขายไม่ดีค้าขายไม่ได้ ตนก็ยืนหยัดกับความตั้งใจว่าเราจะไปดูเรื่องมูลค่าทางการค้ามากกว่าสังคมที่มีแต่ความรุนแรงไม่ได้ การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เกิดในที่ใดที่หนึ่ง แต่อาจมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบในสิ่งที่เร้าใจ ให้คนที่อยู่นอกเหนือสติสัมปชัญญะได้ก่อเหตุที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ทางที่ดีที่สุดต้องกลับไปขอให้ทุกท่านเข้าใจเหตุผลที่ไม่ยอมให้มีการอนุญาตให้พกปืนและต่ออายุ ยังแก้กฎหมายไม่ได้ การเมืองในแต่ละยุคมันไม่เหมือนกัน ครั้งที่แล้วตนไม่มีเสียงข้างมากและไม่ได้เป็นนายกฯยังไม่สามารถแก้กฎหมายได้ แต่สภาฯชุดนี้จะพยายามแก้กฎหมายให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
นายกฯ กล่าวต่อไปว่า และวันนี้เรามีประกาศกรมการปกครองลงนามโดยนายกฯและรมว.มหาดไทย ขอให้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องยึดถือ มีโทษนะครับถ้าคนใดหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐพกปืนไปในที่สาธารณะหรือออกนอกเคหะสถานในขณะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ประชาชนทั่วไปยิ่งไม่ต้องพูด เราอย่าให้เกิดเหตุการณ์วัวหายแล้วล้อมคอก นี่เราล้อมคอกแล้วแต่ก็ยังมีเล็ดลอดออกไป เพราะฉะนั้นความเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านของท่านต้องขอความร่วมมือในการดูแล ถ้าใครพกปืนเดินกร่างในพื้นที่ของท่าน พกไปในร้านอาหาร ต้องถูกดำเนินคดี ผ่อนผันไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะไม่หลาบจำ และเมื่อมีเหตุอะไรขึ้นมาจะถือว่าปืนนั้นเป็นเครื่องทุ่นแรงของเขา
นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปคิดว่าคนที่ใช้ปืนมีความชำนาญคล่องแคล่ว ยิ่งคนไม่มีความชำนาญยิ่งน่ากลัวเพราะเล็งผิดเล็งถูกไปหมด เป็นสิ่งที่สังคมไทยจะปล่อยให้วิธีการแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นและเป็นเหตุที่ทำให้ตนต้องคอยรับฟังรายงานและอำนวยสถานการณ์ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใส่ชุดขาวอยู่ร่วมงานกับท่านได้ โดยหลังจากนี้ตนคงต้องลงไปในสถานที่เกิดเหตุ