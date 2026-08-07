ป่วน! “อนุสรณ์” สส.ส้ม ตะโกนเรียกร้องสันติภาพ-มนุษยธรรม ระหว่างประธานวุฒิฯ ต้อนรับผู้นำพม่า ตร.หิ้วปีกพ้นพื้นที่

“อนุสรณ์ ธรรมใจ” สส.ปชน.ตะโกนเรียกร้องสันติภาพ-มนุษยธรรม ระหว่าง “มงคล” ต้อนรับ “มิน ออง ไลง์” ตำรวจสภาหิ้วปีกพ้นพื้นที่
วันนี้ (7 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นระหว่างที่ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา มีกำหนดการให้การรับรอง นายมิน ออง ไลง์ ผู้นำทางการเมืองและการทหารแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ ห้องรับรองพิเศษ 204
โดยช่วงเวลาก่อนเริ่มพิธีต้อนรับ บริเวณโถงปลาอานนท์ หน้าห้องรับรองพิเศษ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้เดินทางมารอร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเตรียมยื่นหนังสือผ่านประธานวุฒิสภา ไปถึงผู้นำเมียนมา โดยเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยขึ้นในเมียนมา
ต่อมาเวลา 10.50 น. ทันทีที่คณะของ นาย มิน ออง ไลง์ เดินทางมาถึงจุดรับรอง นายอนุสรณ์ ได้ส่งเสียงตะโกนเรียกร้อง “เพื่อสันติภาพ! เพื่อมนุษยธรรม!” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นตกใจให้แก่คณะผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภาต้องเข้าควบคุมสถานการณ์และนำตัวนายอนุสรณ์ออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในทันที