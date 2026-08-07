นายกฯ รุดลงจุดเกิดเหตุกราดยิง สั่งเยียวยาสภาพจิตใจเหยื่อ ลั่นผู้ปกครองต้องถูกดําเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ขอลุยแก้กฎหมาย ให้ จนท. พกปืนได้ตอนปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 7 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี ว่า ตนได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปในพื้นที่แล้ว โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ตํารวจ และฝ่ายแพทย์ ก็อยู่ในพื้นที่แล้ว และตนได้กําชับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งจัดทีมจากกรมสุขภาพจิต ไปเยียวยาดูแลสภาพจิตใจ ทั้งผู้บาดเจ็บ และครอบครัวผู้เสียชีวิต น้องๆ นักเรียน ที่ต้องมีสภาพตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ตนให้ไปดูแลอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า นายกฯ จะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ลงก็คงไม่ได้แล้ว ขอไปดูว่ามันเป็นอย่างไร ณ ขณะนี้ก็คงทราบแล้วว่า สถานการณ์ก็จบอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเราก็ต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่เกิดเหตุอย่างนี้ได้อีก ตรงนี้เป็นสิ่งที่ตนก็ยืนยันว่า ที่ชอบมาบอกว่ามีแรงกดดันต่างๆ มา ว่า ให้ปล่อย ให้คลายเรื่องการพกพาอาวุธปืน ซึ่งตนก็ห้ามมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเหตุการณ์นี้ก็คงเป็นคําตอบ และขอความกรุณาอย่ามาพูดกับตนในเรื่องนี้อีก
เมื่อถามว่า แต่มันมีปัญหาเรื่องของปืนเถื่อน นายกฯ ตอบว่า ก็ใช่ ตอนนี้เราจะควบคุมเรื่องของปืน การพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนแล้ว เรื่องของปืนเถื่อนก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการตรวจตรา และบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรง ตนจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืน ที่ผ่านมา ตนสั่งได้แค่ห้ามซื้ออาวุธปืน ห้ามครอบครอง ห้ามพกปืนออกนอกเคหสถาน แต่ตนยังไม่มีกําลังมากเพียงพอ ที่จะไปแก้ไขกฎหมายใดๆ ได้ วันนี้ตนคิดว่า ตนน่าจะมีกําลังมากเพียงพอในการแก้กฎหมายเรื่องอาวุธปืน ไม่ให้มาเป็นเครื่องทุ่นแรงสําหรับคนที่ขาดสติสัมปชัญญะ คนที่จะพกพาปืนได้ ใช้ปืนได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
เมื่อถามว่า มีการเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุมีความกดดันจากภายในโรงเรียน นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปสรุปตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ กองพิสูจน์หลักฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องขยายผล เกิดสิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปหาหนทางแก้ไข แต่อย่างไรก็ไม่ถูก เด็กพกอาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียน โหลดกระสุนเต็ม เขาคงไม่ได้ซื้อเองอยู่แล้ว เพราะซื้อเองไม่ได้ มันต้องเป็นของผู้ปกครองคนใดคนหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ต้องมีการดําเนินคดีกับผู้ปกครอง ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ส่วนจะจําหรือไม่จําก็เป็นเรื่องของเขา ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่จะต้องคอยดูแลควบคุมไม่ให้เด็กเข้าถึงอาวุธร้ายเหล่านี้ได้
เมื่อถามว่า มีความกังวลว่า จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ นายกฯ กล่าวว่า “อย่าถามตรงนี้สิ เราไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ แต่ตนได้สั่งการ ในคําถามนี้ไปแล้ว”