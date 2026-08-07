นายกฯ มอบรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ลั่นพร้อมปรับกฎระเบียบ เป็น “พาหนะ” ให้ผู้ประกอบการขับขี่ไปตามที่ต้องการ

นายกฯ มอบรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น เผย พร้อมปรับปรุงกฎระเบียบเป็นอุปสรรคการค้า-การลงทุน พร้อมเปิดตลาดใหม่ผู้ประกอบการไทย ยันรัฐบาลเป็น “พาหนะ” ให้ผู้ประกอบการขับขี่ไปตามที่ต้องการ
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2569 (Prime Minister's Export Award 2026) โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม
โดย นายกฯ กล่าวว่า ตนต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และทำให้สินค้าไทยของเราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการเงินของโลกอย่างที่เราสร้างสิ่งที่ประเทศต่างๆ แข่งขันกันในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการส่งออกสินค้าให้มากขึ้น แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลก ซึ่งนั่นคือ สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปมีส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก
นายกฯ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ขอเน้นย้ำว่า รัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศในภูมิภาค เราพยายามปิดดีลใหม่ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลก เและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้านซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ไฟฟ้าเศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาด เพื่อให้ประเทศไทยไม่เพียงเป็นผู้ส่งออกแต่ยังเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ประกอบการไทยที่พร้อมพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง ตอนที่ได้เห็นผู้ประกอบการไทยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาการออกแบบสร้างแบรนด์ยกระดับมาตรฐานการค้าและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
นายกฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของรัฐบาลจะเร่งเดินหน้าปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน เปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดในตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ทุกท่านในฐานะผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกให้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกระดับไม่ใช่เฉพาะรายใหญ่เท่านั้น ส่งออกของท่านเปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจอย่างน้อยไม่ใช่สะท้อนองค์กร แต่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก ขอให้คำยืนยันว่า ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ภาครัฐและภาคเอกชนเดินหน้าร่วมกัน โดยรัฐบาลมีหน้าที่เปิดประตูสู่ตลาดโลกให้ประเทศไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของโลก ในขณะที่ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมและรักษาคุณภาพสินค้าของไทย ในการส่งออกไปต่างประเทศ เราต้องการให้ท่านเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยควบคู่ไปกับการเติบโตกับเศรษฐกิจโลกและนำความภาคภูมิใจกลับมามายังคนไทยทุกคน
นายกฯ กล่าวอีกว่า คนไทยเราเอง เราไม่ค่อยอุดหนุนสินค้าของเรา ซึ่งถ้าเราอุดหนุนกันเองด้วยแล้วส่งออกด้วยไปขายทั่วโลกด้วย ความแข็งแกร่งจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย และที่สำคัญ เวลาไปพบกับนักลงทุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในประเทศที่เราไปเยือน เราได้พบกับนักลงทุนหลายชาตินี้ ซึ่งเขาสนใจที่จะมาลงทุนในไทย สิ่งที่เป็นกำลังใจ สำหรับคนทำงานและรัฐบาล ที่ไปเปิดตลาดและพบกับกิจการที่คนไทยเป็นเจ้าของในประเทศอื่นๆ ที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าเรา มีกำลังซื้อมากกว่าเรา แต่ว่าซัปพลายเชนหลักคนไทย บริษัทไทยเป็นเจ้าของ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเร่งสร้างโอกาสต่างๆ การที่เราไปพบกับคนเหล่านั้นทำให้เราต้องกลับมาพร้อมกับนางศุภจี กำหนดการเจรจาการค้า FTA ไม่ว่ากับประเทศใดก็แล้วแต่ ต้องเร่งให้เร็วที่สุด เพราะกิจการที่มีคนไทยเป็นเจ้าของมีความพร้อมยินดีจะใช้วัตถุดิบต่างๆ จากประเทศไทย แต่ยังติดตัวกำแพงภาษี อย่างเช่น กรณียุโรป ถ้าเจรจาจบกำแพงภาษี 25% จะหายไป เมื่อหายไปวัตถุดิบต่างๆ สินค้าที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตก็มาจากประเทศไทย
นายกฯ กล่าวด้วยว่า คำถามแรกของตนของวัตถุดิบต่างๆ มาจากไทยหรือเปล่า ซึ่งคำตอบคือถ้าปัญหากำแพงภาษียังอยู่โอกาสที่จะมาเมืองไทยก็จะน้อยลง ดังนั้น ถ้าเราสามารถเร่งขั้นตอนในการสรุป FTA กับภูมิภาคต่างๆ ได้ เราก็จะมีโอกาสสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อีกมาก ซึ่งภาษี และ FTA จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมีโอกาศสร้างมูลค่ารายได้ที่มั่นให้ประเทศ มูลค่าการค้าระหว่างกันก็จะเติบโตไม่เพียง 2 เท่า แต่เป็น 4-5 เท่า ดังนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเศรษฐกิจของไทยกับการประกอบธุรกิจการจ้างงานของคนไทย สามารถเป็นซัปพลายเชนให้กับสินค้าชั้นนำทั่วโลก ขอยืนยันว่า จากการไปมาหลายประเทศแล้วยังยังไม่มีผู้ค้าคนไหนคอมเพลนหรือมีความไม่มั่นใจ ตรงกันข้ามทุกท่านทุกรายล้วนแต่บอกว่าเร่งให้จบหน่อยจะได้หรือไม่ จะได้เพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มออเดอร์และเพิ่มช่องทางการการตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องทำงานร่วมกัน
“ขอยืนยันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่สูงมากๆ และถอยหลังไม่ได้ ต้องเดินหน้าเท่านั้น ไม่มีความเสี่ยงใดๆ และจะเป็นแรงบันดาลใจที่พวกเราจะร่วมกันผลักดันประเทศไทยของเรา ไปด้วยความเข้มแข็ง รัฐบาลนี้จะเป็นพาหนะให้ท่านได้ขับขี่ และจะนำท่านไปในทิศทางที่ท่านต้องการและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด” นายกฯ กล่าว